Fatih Tekke’den Trabzonspor açıklaması

Fatih Tekke

Abdullah Avcı ile yollarını ayırmaya yakın olan eski kulübü hakkında konuşan Tekke; "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." dedi.