Fatih Tekke’den Trabzonspor açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Alanyaspor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma ardından Trabzonspor ile ilgili iddialara yönelik cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Alanyaspor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma ardından Trabzonspor ile ilgili iddialara yönelik cevap verdi.
Abdullah Avcı ile yollarını ayırmaya yakın olan eski kulübü hakkında konuşan Tekke; "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." dedi.