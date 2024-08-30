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Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması

Alanyaspor Teknilk Direktörü Fatih Tekke, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Başarılı antrenör, Trabzonspor iddialarına yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 23:42 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 23:46
Fatih Tekke’den Trabzonspor açıklaması

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Alanyaspor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma ardından Trabzonspor ile ilgili iddialara yönelik cevap verdi.

Fatih TekkeFatih Tekke

Abdullah Avcı ile yollarını ayırmaya yakın olan eski kulübü hakkında konuşan Tekke; "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." dedi.

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