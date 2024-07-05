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Vincenzo Montella'dan Merih'in cezasına tepki: Türk'ün gururunu dizginleyemez!

EURO 2024'te 2008'den sonra ilk defa yarı final oynama şansı yakalayan A Milli Takımımız, yarın akşam Hollanda lle karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu randevu öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ve turnuvadaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan antrenör Merih Dmeiral'a verilen cezayı yanlış anlaşılma olarak değerlendirirken "Bu karar Türk'ün gururunu dizginleyemez" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 19:33 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 20:34
Vincenzo Montella’dan Merih’in cezasına tepki: Türk’ün gururunu dizginleyemez!

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) millilerimiz yarın akşam Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki başarısıyla ön plana çıkan millilerimizde hedef bir engeli daha aşarak adını son 4 takım arasına yazdırıp sonrasında da finale çıkabilmek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu randevu öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp maçı değerlendirdi.

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

MERİH DEMİRAL YORUMU

"Merih'e verilen ceza adil değil. Siyasi olmadığını düşünüyoruz. Sadece doğru şekilde anlaşılmadı. Verilen ceza, Türk gururunu dizginleyemez! Ülkeyi gururlandırmak istiyoruz. Çok motive çıkacağız."

"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor."

"Duygularımızı yönetmemiz lazım. Turnuvadaki en genç takımız. Kazanmak istiyoruz."

TÜRKİYE'YE BAĞLILIĞININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

"Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız Teknik direktörlük yapamazsınız."

"Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Kendimi Türkiye'de evimde gibi hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum."

"Taraftarlarımıza mesajım kendiniz olun. Bizi destekleyin. Sahada zorlu bir durum olsa bile. Duygularımıza hakim olmalıyız. Turnuvanın en genç takımıyız. Duygular elbette bu işin içine dahil oluyor. Bazı oyuncular tecrübeli ve onlar daha avantajlı. İşimiz tutkuyla enerjiyi birleştirerek sahaya yansıtmak. Bu da avantaj sağlayacaktır."

"3 oyuncumuz cezalı. Her zaman yaşanan bir durum değil. Yerlerine oynayan oyuncular da işlerini yaptılar. 3'lü veya 4'lü savunma benim bugün açık edeceğim bir şey değil. İkisi de olabilir. Kaan maça başlayabilir. Ama tek söyleyebileceğim şey Kaan'ın ilk 11'de başlaması lazım ama göreceğiz."

"HÜCUMA MEYİLLİ BİR TAKIMIZ"

"Teknik direktörlerin hedefi en iyi ve dengeli bir takım kurmaktır. Benim de üstlendiğim görev bu. Ama biz hücuma meyilli bir takımız. İstatistiklere, gollere ve yakaladığımız şanslara baktığınızda görebilirsiniz. Beklerden bile başlayabilirsiniz. Örneğin Ferdi. Santraforla da oynadık. Oyuncmuz gol de attı. Duruma göre bakacağız."

Maç kazanmak beni mutlu ediyor. Takım tek vücut oldu. Herkes kendisinden isteneni yapıyor. Beni mutlu eden şey bu. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu takımın bir ruhu var, bunu oluşturmak zordur. Biz bunu başardık. Netice bazen detaylarda saklı olabiliyor.

YETENEĞİ ONU HER YERE GÖTÜREBİLİR

"Arda Güler çok yetenekli. Benim sol ayağımdan belki biraz daha yumuşak. Sürekli oynamaya ihtiyacı var. Yeteneği onu her yere götürebilir"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, Merih Demiral'a verllen ceza ile ilgili olarak; "Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

TÜRK MİLLETİ İLE KUTLAMA YAPMAK İSTEDİ

"Merih'in yaptığı işaret siyasi bir anlam taşımıyor. Türk milleti ile kutlama yapmak istedi. Diğer oyuncuların da aynı şeyi düşündüğümü düşünüyorum."

"Benim için özel bir maç. Şu ana kadar ne yaşandığının bir önemi yok. Yarına hazır çıkacağız. Kadroda değişiklik yapacak gibi görünüyor. Her halükarda maça çıkıp oynayacağız. Herkes bizi destekleyecek."

"Merih'in ceza alması talihsiz bir olay. Yerine oynayacak isim de onun kadar performans gösterecektir. Bireysel olarak Hollanda çok önemli isimlere sahip. Çok güçlüler, tutku ile sahaya çıkıyoruz ve yüreğimizle oynuyoruz"

TUTKU İLE SAHAYA ÇIKIYORUZ

"Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ama biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz, yüreğimizle oynuyoruz. Hollanda'nın işini zorlaştıracağız. Güzel bir maç olacak."

"Turnuva bizim için iyi gidiyor. Avusturya'ya karşı 60 dakika çok iyiydik. Çok ciddi bir mücadele verdik. 5 yıl önceki Ferdi'ye göre çok farklı bir oyuncuyum ve Hollanda forması giyiyordum. Sonrasında Türk Milli Takımı'nı seçtim. Bundan da gurur duyuyorum."

Çok üst düzey bir destek var taraftarlarımızdan, kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi. Ümit ediyorum yarın da bizi yalnız bırakmazlar."

MERİH'E SKANDAL CEZA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. Skandal kararın 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.

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