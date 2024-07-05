Vincenzo Montella’dan Merih’in cezasına tepki: Türk’ün gururunu dizginleyemez!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2024 ) millilerimiz yarın akşam Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki başarısıyla ön plana çıkan millilerimizde hedef bir engeli daha aşarak adını son 4 takım arasına yazdırıp sonrasında da finale çıkabilmek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu randevu öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu , basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp maçı değerlendirdi.

"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor."

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"Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız Teknik direktörlük yapamazsınız."

"Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Kendimi Türkiye'de evimde gibi hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum."

"Taraftarlarımıza mesajım kendiniz olun. Bizi destekleyin. Sahada zorlu bir durum olsa bile. Duygularımıza hakim olmalıyız. Turnuvanın en genç takımıyız. Duygular elbette bu işin içine dahil oluyor. Bazı oyuncular tecrübeli ve onlar daha avantajlı. İşimiz tutkuyla enerjiyi birleştirerek sahaya yansıtmak. Bu da avantaj sağlayacaktır."

"3 oyuncumuz cezalı. Her zaman yaşanan bir durum değil. Yerlerine oynayan oyuncular da işlerini yaptılar. 3'lü veya 4'lü savunma benim bugün açık edeceğim bir şey değil. İkisi de olabilir. Kaan maça başlayabilir. Ama tek söyleyebileceğim şey Kaan'ın ilk 11'de başlaması lazım ama göreceğiz."