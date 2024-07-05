Vincenzo Montella’dan Merih’in cezasına tepki: Türk’ün gururunu dizginleyemez!

"HÜCUMA MEYİLLİ BİR TAKIMIZ"
"Teknik direktörlerin hedefi en iyi ve dengeli bir takım kurmaktır. Benim de üstlendiğim görev bu. Ama biz hücuma meyilli bir takımız. İstatistiklere, gollere ve yakaladığımız şanslara baktığınızda görebilirsiniz. Beklerden bile başlayabilirsiniz. Örneğin Ferdi. Santraforla da oynadık. Oyuncmuz gol de attı. Duruma göre bakacağız."
Maç kazanmak beni mutlu ediyor. Takım tek vücut oldu. Herkes kendisinden isteneni yapıyor. Beni mutlu eden şey bu. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu takımın bir ruhu var, bunu oluşturmak zordur. Biz bunu başardık. Netice bazen detaylarda saklı olabiliyor.
YETENEĞİ ONU HER YERE GÖTÜREBİLİR
"Arda Güler çok yetenekli. Benim sol ayağımdan belki biraz daha yumuşak. Sürekli oynamaya ihtiyacı var. Yeteneği onu her yere götürebilir"
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, Merih Demiral'a verllen ceza ile ilgili olarak; "Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
TÜRK MİLLETİ İLE KUTLAMA YAPMAK İSTEDİ
"Merih'in yaptığı işaret siyasi bir anlam taşımıyor. Türk milleti ile kutlama yapmak istedi. Diğer oyuncuların da aynı şeyi düşündüğümü düşünüyorum."
"Benim için özel bir maç. Şu ana kadar ne yaşandığının bir önemi yok. Yarına hazır çıkacağız. Kadroda değişiklik yapacak gibi görünüyor. Her halükarda maça çıkıp oynayacağız. Herkes bizi destekleyecek."
"Merih'in ceza alması talihsiz bir olay. Yerine oynayacak isim de onun kadar performans gösterecektir. Bireysel olarak Hollanda çok önemli isimlere sahip. Çok güçlüler, tutku ile sahaya çıkıyoruz ve yüreğimizle oynuyoruz"
TUTKU İLE SAHAYA ÇIKIYORUZ
"Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ama biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz, yüreğimizle oynuyoruz. Hollanda'nın işini zorlaştıracağız. Güzel bir maç olacak."
"Turnuva bizim için iyi gidiyor. Avusturya'ya karşı 60 dakika çok iyiydik. Çok ciddi bir mücadele verdik. 5 yıl önceki Ferdi'ye göre çok farklı bir oyuncuyum ve Hollanda forması giyiyordum. Sonrasında Türk Milli Takımı'nı seçtim. Bundan da gurur duyuyorum."
Çok üst düzey bir destek var taraftarlarımızdan, kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi. Ümit ediyorum yarın da bizi yalnız bırakmazlar."
MERİH'E SKANDAL CEZA
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. Skandal kararın 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.