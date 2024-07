Vincenzo Montella’dan Merih’in cezasına tepki: Türk’ün gururunu dizginleyemez!

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

MERİH DEMİRAL YORUMU

"Merih'e verilen ceza adil değil. Siyasi olmadığını düşünüyoruz. Sadece doğru şekilde anlaşılmadı. Verilen ceza, Türk gururunu dizginleyemez! Ülkeyi gururlandırmak istiyoruz. Çok motive çıkacağız."

"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor."

"Duygularımızı yönetmemiz lazım. Turnuvadaki en genç takımız. Kazanmak istiyoruz."