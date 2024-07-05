UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MERİH'E DESTEK! MAÇI YERİNDE İZLEYECEK Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanacak Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek. Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral 'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.





NE OLMUŞTU?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı.





Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.



ALMAN HESABA ÇAĞRILDI



Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın Merih Demiral'ı hedef göstermesi sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya da Türkiye'nin izahat istediği konularda bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

"TÜRK KİMLİĞİMLE İLGİSİ VAR"



Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna "Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm" şeklinde cevap verdi.



Merih'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.