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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Müjde geldi! Yıldız oyuncu takımından ayrılıyor... Galatasaray'ın da listesindeydi

Trendyol Süper Lig'i Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci tamamlayan Fenerbahçe, seçim sürecinin ardından yoğun bir transfer gündemine sahip. Sarı lacivertliler uzun süredir ulaşamadığı şampiyonluğu bu kez kazanmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Listede ise birbirinden yıldız isimler var. Onlardan biri yaz aylarında takımından ayrılacak. Ayrıca Galatasaray'ın da listesindeydi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 23:19 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:19
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Müjde geldi! Yıldız oyuncu takımından ayrılıyor... Galatasaray’ın da listesindeydi

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Tarihe geçen sezonda Galatasaray'ı geçmeyi başaramayan Fenerbahçe ikincilikle yetindi. 99 puan toplayan ve sadece Trabzonspor'a yenilen sarı lacivertlilerde büyük üzüntü yaşanıyor.

Seçim sürecinin de gündemde olduğu Kanarya'da gözler başkanlık koltuğunda Ali Koç'un oturmaya devam edeceğine mi yoksa Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve geleceğine mi çevrildi.

8-9 Haziran'daki olağan genel kurulda gerçekleşecek seçimle birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.

Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde yer alan yıldız ismi gündemine aldı.

Geride kalan sezonda Cimbom'un iki defa nabız yokladığı ancak sakatlık nedeniyle maliyeti göz önünde alındığında riske girilmeyen orta saha oyuncusunu Fenerbahçe alabilir.

Arsenal ile sözleşmesinin son sezonuna giren Thomas Partey, yaz aylarında takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Ganalı yıldız Londra ekibinin para kazanacağı son dönemde en yüksek bonservisle gönderilmek isteniyor.

Güncel piyasa eğeri 18 milyon euro ancak son dönemde fazla forma giymemesi bu bedelin aşağıya çekilebileceğine işaret.

Fenerbahçe de bu noktada devreye girecek ve teklifini iletecek.

Alexander Djiku da sürece dahil olarak arkadaşını ikna etmeye çalışacak.

Partey için Suudi Arabistan'dan da teklif gelmesi bekleniyor. Yönetim seçimi kazanırsa vakit kaybetmeden Londra ile temaslarını sıklaştıracak.

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