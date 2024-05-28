Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde yer alan yıldız ismi gündemine aldı.

Geride kalan sezonda Cimbom'un iki defa nabız yokladığı ancak sakatlık nedeniyle maliyeti göz önünde alındığında riske girilmeyen orta saha oyuncusunu Fenerbahçe alabilir.

Arsenal ile sözleşmesinin son sezonuna giren Thomas Partey, yaz aylarında takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Ganalı yıldız Londra ekibinin para kazanacağı son dönemde en yüksek bonservisle gönderilmek isteniyor.