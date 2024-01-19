Kıran kırana pazarlık: Galatasaray Lazio’nun Japon yıldızını transfer etmek için bastırıyor

Galatasaray kadrosuna yıldız oyuncuları katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, göndereceği yabancı oyunculardan sonra takıma önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Cimbom'un transfer yapacağı mevkilerden biri de 10 numara...

Galatasaray 'ın 10 numara bölgesi için ilk adayı İtalyan ekibi Lazio 'da forma giyen Daichi Kamada . Sarı- Kırmızılılar, Japon yıldız ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Kamada'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak İtalyan ekibinin 27 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesini 3 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

Lazio, Kamada'nın sözleşmesini uzattıktan sonra bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. İtalyanlar'ın Kamada için Cimbom'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddia edildi. Galatasaray ise 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, Japon yıldız Daichi Kamada ile prensipte anlaştı. Lazio ikna edilebilirse transfer gerçekleşecek. Lazio, geçen yıl yıldız oyuncuyu Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon 22 maçta forma giyen Japon orta saha oyuncusu 1 gol, 1 asist üretti.