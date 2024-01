Los Galacticos: Fenerbahçe son takviyelerle yıldızlar topluluğuna dönüştü

Fenerbahçe öylesine derin ve kaliteli bir kadro oluşturdu ki zirve mücadelesi verebilecek 2 farklı 11'e sahip oldu. Fenerbahçe; Livakovic-Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi-Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski- Dzeko şeklindeki as 11'inin yanında İrfan Can Kahveci-Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde- İsmail, Crespo-Cengiz Ünder, Emre Mor, King-Batshuayi şeklinde son derece güçlü bir 11'e de sahip durumda.

BİR ZAMANLAR REAL MADRİD!

Fenerbahçe taraftarı sanal alemde daha önce Real Madrid için kullanılan Los Galacticos ifadesini artık kendi takımları için kullanmaya başlamış durumda. Los Galacticos, 2000'li yılların başında Başkan Florentino Perez'in kurduğu ve bölgesinde dünyanın en pahalı ve en kaliteli oyuncularını barındıran Real Madrid kadrosuna verilen isimdi.