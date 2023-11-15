Galatasaray'ın bomba oyuncularından Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti! "Takımdan ayrılmak istiyorum"

ŞİMDİ YÜKLEME ZAMANI Trabzonspor'dan milli takıma gitmeyen oyunculara 10 günlük süre içerisinde yoğun yükleme yapılacak ve geçmişe dönük analizlerden geri dönüşler alınmaya çalışılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geldiği günden itibaren olan 4 haftalık süreçle ilgili yaptığı analizleri bu sürede oyuncularıyla paylaşacağı ifade edildi. 10 günlük süre içerisinde bireysel anlamda bazı oyuncuların performansını da artırmak isteyen Avcı'nın, bu nedenle bazı özel programlarda uygulaması bekleniyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE Fenerbahçe savunmadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı Lacivertliler rakiplerine verdiği 5.7 gol beklentisi ve yediği 8 golle Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar dikkate alındığında bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe'yi 6.3 gol beklentisi ve 6 golle Rangers takip etti. Juventus, 7.8 gol beklentisi ve 7 golle üçünçü sırada yer alırken Bayern Münih, 8.3 beklenti ve 9 golle 4. sırayı aldı. 5. ise 8.4 gol beklentisi ve 6 golle Inter bulunuyor.





KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

A Milli Takım, cumartesi günü özel maçta karşılaşacağı Almanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, "EURO 2024'e katılmayı garantiledik. Galler maçına kazanmak için gideceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarım için özel olacak. Hocanın planlarını tam görmedik, orada da birkaç yeni oyuncu ya da az oynayan isimleri göreceğiz." dedi. Ayhan, "Montella kısa süredeki analizleri ile bize çok yardımcı oldu. Bu da zaten skora yansıdı. Takım olarak iyi sonuçlar aldık. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 22 maçın hepsinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ikilisine süre verdi. Söz konusu maçlarda 1715 dakika sahada kalan Sırp futbolcu Tadic 8 gol, 4 asistle oynarken Polonyalı Szymanski de 9 gol, 7 asistik katkı verdi.

FENER'İ DZEKO SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 8 maçta skor katkısı yaptı. 37 yaşındaki yıldız kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, gol krallığında da Mauro Icardi ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

ALCARAZ YENİLGİYLE BAŞLADI

Dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alan İspanyol raket Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı ATP Finalleri'ndeki ilk maçında Alexander Zverev'e 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-1 mağlup oldu.



EFES'TEN MONACO ZAFERİ

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini, Fransız ekibi ise 3. yenilgisini yaşadı.



G.SARAY BENFİCA'YI YIKTI

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Galatasaray Ekmas, İstanbul'da Benfica'yı 98-78 yendi. Aslan, 3. maçında ilk kez kazandı. EuroCup'ta ise Türk Telekom deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'e 93-86 kaybetti.