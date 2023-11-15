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Galatasaray'ın bomba oyuncularından Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti! "Takımdan ayrılmak istiyorum"

Fazla şans bulamadığı için isyan eden Bakambu yönetici Erden Timur’a “Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Galatasaray’ın bomba oyuncularından Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti! Takımdan ayrılmak istiyorum

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti. Yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi. Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.

266 DAKİKA OYNADI
Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta forma giyen Bakambu bu maçlarda toplam 266 dakika sahada kaldı ve sadece 1 gol attı. Demokratik Kongo'lu santrfor bu 11 maçın sadece 1 tanesinde ilk 11'de forma şansı bulabildi. Cedric Bakambu, 42 kez forma giydiği Demokratik Kongo Milli Takımı'nda 15 gole imza attı. Bakambu'nun aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunuyor.



PARTEY SESLERİ
Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. İngiliz basınına göre; 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak. 30 yaşındaki Ganalı orta saha 3 yıldız Arsenal'de forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olan Partey'in kiralanmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.



OLİVEİRA BELİRSİZLİĞİ
Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan isimlerden birisi olan Portekizli yıldız Oliveira'nın devre arasında başka bir takıma transfer olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Bir ara fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Oliveira'nın son haftalarda forma şansı bulunca bu kararın askıya alabileceği ifade edilmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere Okan Buruk'un da kaliteli bir 8 numara alınması durumunda Oliveira'nın başka takıma satılması ya da kiralanmasına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

ASLAN YARIN TOPBAŞI YAPIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi gecesi deplasmanda oynanan Hatay maçının ardından takımına 4 gün izin vermişti. Bugünü de izinli geçirecek olan Sarı- Kırmızılı futbolcular yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacaklar. Milli takımlarda yer alan oyuncular bu çalışmada yer almayacaklar.



ŞİMDİ YÜKLEME ZAMANI
Trabzonspor'dan milli takıma gitmeyen oyunculara 10 günlük süre içerisinde yoğun yükleme yapılacak ve geçmişe dönük analizlerden geri dönüşler alınmaya çalışılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geldiği günden itibaren olan 4 haftalık süreçle ilgili yaptığı analizleri bu sürede oyuncularıyla paylaşacağı ifade edildi. 10 günlük süre içerisinde bireysel anlamda bazı oyuncuların performansını da artırmak isteyen Avcı'nın, bu nedenle bazı özel programlarda uygulaması bekleniyor.



AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Fenerbahçe savunmadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı Lacivertliler rakiplerine verdiği 5.7 gol beklentisi ve yediği 8 golle Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar dikkate alındığında bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe'yi 6.3 gol beklentisi ve 6 golle Rangers takip etti. Juventus, 7.8 gol beklentisi ve 7 golle üçünçü sırada yer alırken Bayern Münih, 8.3 beklenti ve 9 golle 4. sırayı aldı. 5. ise 8.4 gol beklentisi ve 6 golle Inter bulunuyor.



KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ
A Milli Takım, cumartesi günü özel maçta karşılaşacağı Almanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, "EURO 2024'e katılmayı garantiledik. Galler maçına kazanmak için gideceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarım için özel olacak. Hocanın planlarını tam görmedik, orada da birkaç yeni oyuncu ya da az oynayan isimleri göreceğiz." dedi. Ayhan, "Montella kısa süredeki analizleri ile bize çok yardımcı oldu. Bu da zaten skora yansıdı. Takım olarak iyi sonuçlar aldık. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 22 maçın hepsinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ikilisine süre verdi. Söz konusu maçlarda 1715 dakika sahada kalan Sırp futbolcu Tadic 8 gol, 4 asistle oynarken Polonyalı Szymanski de 9 gol, 7 asistik katkı verdi.

FENER'İ DZEKO SIRTLIYOR
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 8 maçta skor katkısı yaptı. 37 yaşındaki yıldız kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, gol krallığında da Mauro Icardi ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

ALCARAZ YENİLGİYLE BAŞLADI
Dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alan İspanyol raket Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı ATP Finalleri'ndeki ilk maçında Alexander Zverev'e 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-1 mağlup oldu.

EFES'TEN MONACO ZAFERİ
THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini, Fransız ekibi ise 3. yenilgisini yaşadı.

G.SARAY BENFİCA'YI YIKTI
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Galatasaray Ekmas, İstanbul'da Benfica'yı 98-78 yendi. Aslan, 3. maçında ilk kez kazandı. EuroCup'ta ise Türk Telekom deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'e 93-86 kaybetti.

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