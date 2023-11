TFF’den tüm iddialara yanıt geldi! Ali Koç, Erden Timur, Lale Orta...

Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir kamuoyunda Türk futboluyla alakalı yer alan iddialarla alakalı bir açıklama yayımladı.



Her iddiaya ayrı başlık altında yanıt verilen açıklamada, İzmir Bölgesi hakemleriyle ilgili gündeme gelen iddialar yalanlanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, VAR odasından görüntü gönderilmesi iddiasının Etik Kurulu'na taşındığını ve sürecin devam ettiği aktarıldı.



Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu sezon hiçbir hakemle görüşmediği vurgulanırken, Tuzlaspor'la alakalı sürecin İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF ile koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.



Federasyonun gündemdeki konular hakkındaki açıklamaları şöyle;



Türkiye Futbol Federasyonu 7 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında söz verdiği üzere, şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini bugün itibarıyla hayata geçiriyor.



Bir müddettir kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarını, kolay takip ve anlaşılabilirlik hedefiyle başlıklara ayrılmış hali ile aşağıda bulabilirsiniz.

Türk futbolunun en büyük paydaşlarının sorunlarını anladığımızı, ayrılarak değil birleşerek ve böylece ortak sorunlarımızın üstesinden kolaylıkla gelerek, gerçek işimize (Türk futbolunun geleceği, dünya arenasındaki itibarı, yüksek gelir potansiyeli, kulüplerimizin ve Milli Takımlarımızın sportif performansları, tarihte ilk kez gerçekleştireceğimiz 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğimiz…) odaklanacağımızı biliyor, her zaman yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla,



İZMİR BÖLGESİ HAKEMLERİNE AYRICALIK TANINDIĞI İDDİASI HAKKINDA



Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakeme (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) aldıkları maç sayıları itibarıyla EK-1'de inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.



HAKAN CEYLAN'IN ÖZEL HAYATI İLE İLGİLİ İDDİALAR HAKKINDA



Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan tarafından ortaya atılan ve herhangi bir kanıt barındırmayan bu iddia bir gazetede yer almış ve boşanma davası ile yargıya taşınmıştır ve yargı süreci devam etmektedir. Sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren müsabakalarda görev verilmemiştir.



TOLGA ÖZKALFA'NIN JAAP UILENBERG'E ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ YAPARAK KENDİSİNE ULUSLARARASI HAKEMLİK ARENASINDA AVANTAJ SAĞLADIĞINA DAİR İDDİA HAKKINDA



MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş ve 1999 yılından beri diş hekimi olarak klinik işletmekte olduğu, 2013 yılında, dönemin hakem eğitmeni Uilenberg'in diş tedavisini ücreti karşılığı yaptığını, iddiaların aksine tedaviden sonraki süreçte de FIFA hakem listesinden çıkarıldığını bildirmiştir. Anlattıkları EK-2-A ve EK-2-B'de inceleyebileceğiniz FIFA hakem klasmanlarında görüleceği üzere teyit edilmiştir.



TOLGA ÖZKALFA'NIN HAKEM SEMİNERLERİNE KATILMAMASI İDDİASI HAKKINDA



MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı süre içerisinde hakemlerin eğitimleri ile ilgili düzenlenen tüm seminerlere eksiksiz olarak katıldığı öğrenilmiş ve EK-3'te inceleyebileceğiniz üzere teyit edilmiştir. (seminer kayıtları, seminer esnasında çekilen fotoğraflar)



FIFA'YA SAHTE SAĞLIK RAPORU VERİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA



İddialarda adı geçen 3 hakem (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler); MHK talimatına göre 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken hakemlik yapabileceklerine dair sağlık raporlarını almışlardır. Ancak söz konusu hakemler, Ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece daha önce Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa Eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. İlgili raporlar MHK'nın talebi üzerine alınarak ilgili birimlere ulaştırılmış olup, EK-4-A, EK-4-B ve EK-4-C'de sunulmaktadır. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır.



TFF BAŞKANININ HAKEMLERLE HER HAFTA GÖRÜŞMESİ İDDİASI HAKKINDA



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi göreve geldiği ilk aylarda (2022/23 Sezonu) tüm hakemlerle, tek tek, aynı hafta içerisinde sadece bir kez görüşmüş, hakem camiasının sorunlarını ve beklentilerini kendilerinden dinlemek üzere açık bir platform yaratmıştır. Bu platformun tekrarı olmadığı gibi 2023/24 sezonu boyunca hiç bir hakemle, hiç bir sebeple özel bir görüşme yapmamıştır.



YARDIMCI HAKEM KEMAL YILMAZ'IN İSTİFASI HAKKINDA



Yaş sınırının dolmasına sadece iki ay kala istifa eden Kemal Yılmaz, 10 haftanın 5'inde görev almış, 2 hafta da AVAR hakemi olarak görevlendirilmiştir. EK-5'te inceleyebileceğiniz üzere, Süper Lig'deki diğer Yardımcı Hakemlerinin maç sayıları ortalama 4,4'dür.

İstifasına gerekçe olarak gösterdiği 9. Hafta Fenerbahçe - Hatayspor maçı sonrası, iddia ettiği gibi sadece kendisine değil, maçın tüm hakem, VAR hakemleri ve gözlemcileri ile ilgili MHK tarafından ayrıntılı bir analiz yapılarak tüm ekibe bir sonraki hafta görev verilmemiştir.



SERDAR TATLI'NIN MEKTUP İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI TALEBİ HAKKINDA



2021 yılında MHK Başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya hitaben, dönemin Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel bir mektup verdiği teyid edilmiştir. Kadir Kardaş mektubun; Servet Yardımcı ismine özel olarak kapalı zarf içerisinde bırakılması sebebi ile zarfı açmadan ve TFF kayıtlarına almadan doğrudan Servet Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiştir. Servet Yardımcı'ya mektubun içeriği sorulmuş, şu ana kadar herhangi bir açıklama alınamamıştır.



FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL'IN DİSİPLİN KURULU'NA SEVKİ İLE İLGİLİ ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ HAKKINDA

Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi, hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde yapılan açıklamaların tamamının incelenmesini şart koşar.



Futbol Disiplin Talimatı'nın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar, kenar başlıklı 38. Maddesi 20.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 04.04.2023 tarihinde ise bu maddenin ihlali gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Aynı madde kapsamında 31.10.2023 tarihinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da sevki yapılmıştır.



Bunlarla birlikte, bu konuda hem ilgili maddenin ruhu açısından hem de zaman açısından daha dikkatli olacağımızı ve açıklamaların takibini titizlikle yapmak üzere kadromuzu genişleteceğimizi belirtmek isteriz.



ESKİ MHK BAŞKANI LALE ORTA'NIN BİR KULÜP BAŞKANINA VAR GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERMESİ HAKKINDA



VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır. Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası

TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir.



2020/21 SEZONU VAR KAYITLARININ TARIK ONGUN TARAFINDAN CÜNEYT ÇAKIR'A VERİLMESİ İDDİASI HAKKINDA



04.04.2022 tarihinde MHK, Tarık Ongun'ün 26.11.2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğu bir müsabaka öncesinde kendisinin görevli olmadığı ve bir önceki hafta önce oynanan müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik iddialarla ilgili Hukuk Müşavirliği'ne başvurmuştur. İddia edildiği gibi bir sezonluk değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almıştır. Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 01.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir. MHK'nın konuyla ilgili olarak tarafımıza ilettiği yazı EK-6'da sunulmaktadır.

HAKEMLERE MANİPÜLASYON YAPILMASI VE BELLİ KULÜPLERİN ŞAMPİYON YAPILMAYA ÇALIŞILMASI İDDİALARI HAKKINDA



Söz konusu iddialarla ilgili, TFF Yönetim Kurulu 16.10.2023 tarihinde TFF Genel Kurul üyesi de olan Ahmet Çakar'ın ileriye sürdüğü iddialar incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Karara esas alınan hususlar EK-7'de sunulmaktadır. Ayrıca, 20.10.2023 tarihinde ise Disiplin Müfettişliğince Ahmet Çakar; basın ve yayın organları aracılığıyla etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Sevke esas alınan hususlar EK-8'de yer almaktadır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEME TEŞEBBÜSÜNE İLİŞKİN İDDİALAR HAKKINDA



TFF Yönetim Kurulu'nun 19.11.2022 tarih ve 43 sayılı toplantısıyla Kızılcabölük Spor Kulübünün 13.10.2022 tarihli başvurusuna istinaden Etik Kuruluna ardından PFDK'ya sevki yapılmıştır. PFDK tarafından 30.05.2023 tarihinde alınan kararla; Darıca Gençlerbirliği hakkında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüs nedeniyle isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtilmiş, söz konusu kulübün eski Başkanı Arif Gülen'e ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmiştir. 05.06.2023 tarihinde Arif Gülen Tahkim Kurulu'na başvurmuş, kurul 20.10.2023'te aldığı kararla eksik soruşturma sebebiyle PFDK kararının kaldırılmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere PFDK'ya gönderilmesine karar vermiştir. Süreç devam etmektedir.

BUCASPOR 1928 KULÜBÜ'NÜN İDDİALARI HAKKINDA



Söz konusu kulübün TFF'ye 10.06.2023 ve 14.06.2023 tarihli başvurularındaki iddialar Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Ayrıca, dosya hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2023/85346 soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği 19.06.2023 tarihinde TFF'ye bildirilmiştir.

TUZLASPOR VE KARA PARA AKLAMA / BAHİS OYNATMA İDDİALARI HAKKINDA



Futbol müsabakalarında bilet fiyatlarının belirlenmesi yetkisi kulüplerimizdedir. Hâlihazırda mevcut TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasadışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir. TFF'nin bir görevi de futbolda seyirci sayısını artırmaktır. Soruşturma sonucu ne olursa olsun, bilet satış fiyatları konusunda bir standardizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısından itibaren konuya ilişkin bir düzenleme getireceğini kamuoyuna bildirir.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONU KANUNU'NUN FIFA VE UEFA İLE GÖRÜŞÜLMESİ HAKKINDA



26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu İngilizceye tercüme ettirilerek bir üst yazıyla 17.05.2022 tarihinde FIFA ve UEFA'ya gönderilmiştir. FIFA ve UEFA'ya giden yazılar EK-9 ve EK-10'da yer almaktadır. Ayrıca konuyla ilgili Kulüpler Birliğine bu durum EK-11'de yer alan 28.03.2023 tarihli yazıda "Ayrıca 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu tercüme metni 17.05.2022 tarihinde TFF'nin resmi yazısıyla FIFA ve UEFA ile paylaşılmıştır." olarak bildirilmiştir.