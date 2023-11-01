Gözler Emre Kocadağ’da: Gaziantep maçı sonrası flaş açıklamalar! Aday olacak mı?

Beşiktaş 'ta tüm gözler 3 Aralık tarihinde yapılacak seçimde... Siyah-Beyazlılar'da mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin aday olması beklenmiyor. Şu an adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat olurken Çebi yönetiminde Asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ 'ın seçimde Arat'a rakip olması bekleniyor.

Kocadağ'ın Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamalarda adaylık sinyali verdiği görülmüştü. Öte yandan bir başka iddia da Serdar Adalı'nın aday olacağı yönünde.

Son olarak Yıldırım Demirören yönetiminde Asbaşkan olan Adalı'nın da kesin kararını vermediği ifade ediliyor. Adalı'nın, seçimde Hasan Arat ile birleşeceği de gelen haberler arasında.