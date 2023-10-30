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Fenerbahçe, Pendik engelini de 5 golle aştı! 10'da 10 yapıp yine zirveyi aldı!

30’da Erdem’in (k.k) golüyle perdeyi aşan Fenerbahçe 24’de İrfan’la 2-0’ı yakaladı... 65, 77 ve 88’de sahne alan Dzeko hat-trick yaptı. Resmi maçlarda seri 19’a çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
Fenerbahçe, Pendik engelini de 5 golle aştı! 10’da 10 yapıp yine zirveyi aldı!

Fenerbahçe durdurulamıyor... Sarı-Lacivertliler, Pendikspor'a konuk olduğu maçta rahat bir galibiyet alarak ligde 10'da 10 yaptı: 0-5. 17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

22'de Tadic'in şutunda Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu. 30'da İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan ortaladı.

Top kaleci Erdem Canpolat'a çarpıp ağlara gitti: 0-1. 42'de Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. İrfan Can'ın şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2. İlk devreyi bu skorla önde tamamlayan Fenerbahçe üstün futbolunu ikinci 45 dakikada da sürdürdü. 65'te Szymanski'nin "Al da at" pasında Edin Dzeko skoru 3-0'a taşıdı. Boşnak yıldız 77 ve 88'de 2 kez daha sahne alıp hat-trick yaptı. Rakibini 5-0'la geçen Fenerbahçe bu sezon 19. resmi maçında 19. galibiyetini aldı.



HAT-TRICK YAPTI ICARDI'YI YAKALADI
Fenerbahçe'nin tecrübe abidesi golcüsü Edin Dzeko attıkça atıyor... 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, ligde son 4 maçta da gol bulmayı başardı. Rize, Kasımpaşa ve Başakşehir ağlarına 1'er gol bırakan Dzeko, Pendik deplasmanında hat-trick yaptı. Dzeko, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkararak, Galatasaraylı Mauro Icardi'yi yakaladı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında şimdi iki futbolcu da 10 gole ulaştı ve zirvede yer aldı. Dzeko 2 de asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı. Bosnalı golcü ligde Ankaragücü, Alanya, Başakşehir'i boş geçti.



SZYMANSKI 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'nin bu sezonki en başarılı transferlerinden Sebastian Szymanski, bu hafta gol atmadı ama 2 asist yaparak maçın kahramanlarından oldu. 2. ve 3. golün asistini yapan Polonyalı maestro bu sezon ligde 6 gol, 3 asiste ulaştı.



PENDİK KALESİNE BOMBARDIMAN
Fenerbahçe dün Pendikspor önünde çok rahat bir şekilde galibiyete uzandı. Sarı-Lacivertliler rakip kaleye tam 21 şut gönderirken 11 isabet sağlayarak çok önemli bir istatistiğe imza attı. Fener ayrıca 7 korner kullandı. İsmail Kartal'ın ekibi savunmada da son haftalardaki başarılı çizgisini sürdürdü.

İRFAN YİNE YILDIZLAŞTI
Sezonun en flaş isimlerinden biri olar İrfan Can Kahveci dün de etkili bir futbol sergiledi. Milli oyuncu, skoru 2-0'a getirerek adeta Pendik'in direncini kırdı.

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