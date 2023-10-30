Fenerbahçe, Pendik engelini de 5 golle aştı! 10’da 10 yapıp yine zirveyi aldı!

SZYMANSKI 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI Fenerbahçe 'nin bu sezonki en başarılı transferlerinden Sebastian Szymanski, bu hafta gol atmadı ama 2 asist yaparak maçın kahramanlarından oldu. 2. ve 3. golün asistini yapan Polonyalı maestro bu sezon ligde 6 gol, 3 asiste ulaştı.





PENDİK KALESİNE BOMBARDIMAN

Fenerbahçe dün Pendikspor önünde çok rahat bir şekilde galibiyete uzandı. Sarı-Lacivertliler rakip kaleye tam 21 şut gönderirken 11 isabet sağlayarak çok önemli bir istatistiğe imza attı. Fener ayrıca 7 korner kullandı. İsmail Kartal'ın ekibi savunmada da son haftalardaki başarılı çizgisini sürdürdü.

İRFAN YİNE YILDIZLAŞTI

Sezonun en flaş isimlerinden biri olar İrfan Can Kahveci dün de etkili bir futbol sergiledi. Milli oyuncu, skoru 2-0'a getirerek adeta Pendik'in direncini kırdı.