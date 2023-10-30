Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı devirdi! Maç sonu kırmızı kartlar havada uçtu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlılarda goller 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlılarda goller 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Ayrıca Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Gaziantep FK'da ise Furkan Soyalp 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 19'a yükseltirken Gaziantep FK ise 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
GHEZZAL SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 20. dakikada sakatlık yaşadı. Sakatlanan Cezayirli oyuncunun yerine Yakup Arda Kılıç girdi. Yakup Arda Kılıç, ilk kez Bodo/Glimt maçında kadroya alınmıştı.
MAZLUM GAZZELİLERE PANKARTLI DESTEK
Beşiktaş taraftarı Gazze'deki İsrail zulmüne de kayıtsız kalmadı. Tüpraş Stadyumu'nda "You never walk alone" yani "Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze" pankartı açıldı.
Taraftar, Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yıldönümü dolayısıyla "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" pankartı da açtı.
"YETER ARTIK AHMET, BEŞİKTAŞ'I TERK ET!"
Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının 16. dakikasında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti. Dolmabahçe, "Vallahi rezalet, billahi rezalet! Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et!" tezahüratlarıyla yankılandı.