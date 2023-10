Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı devirdi! Maç sonu kırmızı kartlar havada uçtu

MAZLUM GAZZELİLERE PANKARTLI DESTEK

Beşiktaş taraftarı Gazze'deki İsrail zulmüne de kayıtsız kalmadı. Tüpraş Stadyumu'nda "You never walk alone" yani "Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze" pankartı açıldı.