Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı devirdi! Maç sonu kırmızı kartlar havada uçtu

MAZLUM GAZZELİLERE PANKARTLI DESTEK Beşiktaş taraftarı Gazze'deki İsrail zulmüne de kayıtsız kalmadı. Tüpraş Stadyumu'nda "You never walk alone" yani "Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze" pankartı açıldı.





Taraftar, Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yıldönümü dolayısıyla "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" pankartı da açtı.





"YETER ARTIK AHMET, BEŞİKTAŞ'I TERK ET!"

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının 16. dakikasında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti. Dolmabahçe, "Vallahi rezalet, billahi rezalet! Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et!" tezahüratlarıyla yankılandı.