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Burak Yılmaz derbi mağlubiyetini yorumladı: Hazmedemiyoruz içimize sinmiyor

Genç hoca Burak Yılmaz, “Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu; kırmızı kart, penaltı... İçimize sindirmiyoruz, hazmedemiyoruz. Kesinlikle havlu atmadık” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Burak Yılmaz derbi mağlubiyetini yorumladı: Hazmedemiyoruz içimize sinmiyor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunudu. Yılmaz," Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Sözlerini sürdüren 37 yaşındaki Burak Yılmaz, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz. Lige kesinlikle havlu atmadık. Geçmişte 8-9 puandan döndük " diye konuştu.

OPERASYON HAKEMLERİ!
Beşiktaş İkinci başkanı Engin Baltacı,"Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu. Operasyonun sonuca ulaştığını herkes görüyor. Ne söylesek kulüp olarak PFDK'lık olacağız. Sahada hakem mi vardı? Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Maçın hakemi Ali Şansalan olacaktı ama Galatasaray'ın açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini herkes söyledi. Polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık. Bunu yapmayacağız. Beşiktaş böyle şeyler yapmaz. Beşiktaş bu nedenle en büyük kulüptür" dedi.



MERT GÜNOK TAKIMINI YAKTI
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok 30. dakikada ceza sahası dışında topa elle dokundu. Pozisyonu VAR'da inceleyen Meler, kırmızı kart çıkardı.

KARTAL'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ
Derbi maça kadar kalesinde 11 gol gören Beşiktaş'ın savunması derbide beklentilerin altında kaldı. Burak Yılmaz, dev maçta Daniel Amartey ile Omar Colley'e 11'de şans verdi. Amartey-Colley ikilisi hem birebir pozisyonlarda gecikti hem de sık sık anlaşmazlıklar yaşadı. Derbideki gollerle birlikte yediği gol sayısı 11'e yükselen Kara Kartal'ın savunma hattı, sosyal medyada da eleştirildi.

DERBİDE MELER TARTIŞMASI
Galatasaray-Beşiktaş maçına hakem Halil Umut Meler damga vurdu. Tecrübeli hakem, iki taraf için de verdiği kararlarla tartışma yarattı. Meler, Kaleci Mert Günok'un atılması, iptal olan ve verilen penaltı kararlarıyla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Icardi ile Ghezzal arasında yaşanan pozisyonda da beyaz noktaya gitmemesi nedeniyle de Galatasaraylıların tepkisini çekti.

DALYA GECESİ ETKİLİ OLAMADI
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisiyle 100. resmi maç heyecanını yaşadı. Çok etkisiz bir performans sergileyen Aboubakar, Siyah-Beyazlı forma ile tüm kulvarlarda görev aldığı 99 mücadelede rakip filelere 1'i G.Saray olmak üzere toplam 59 gol attı.

YILMAZ'DAN TAYFUR SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçında son 33 dakika oynattığı Tayfur Bingöl'ü derbi maçta ilk 11'de sahaya sürerek sürprize imza attı. 18'de Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu direkten döndü.

GEDSON DÖNDÜ AMA...
Son olarak 21 Eylül'de Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 5 maç sonra 11'de yer aldı. Eski takımına karşı oynayan Gedson, 46'ta yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.

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