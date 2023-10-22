Burak Yılmaz derbi mağlubiyetini yorumladı: Hazmedemiyoruz içimize sinmiyor

KARTAL'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Derbi maça kadar kalesinde 11 gol gören Beşiktaş'ın savunması derbide beklentilerin altında kaldı. Burak Yılmaz, dev maçta Daniel Amartey ile Omar Colley'e 11'de şans verdi. Amartey-Colley ikilisi hem birebir pozisyonlarda gecikti hem de sık sık anlaşmazlıklar yaşadı. Derbideki gollerle birlikte yediği gol sayısı 11'e yükselen Kara Kartal'ın savunma hattı, sosyal medyada da eleştirildi.



DERBİDE MELER TARTIŞMASI

Galatasaray-Beşiktaş maçına hakem Halil Umut Meler damga vurdu. Tecrübeli hakem, iki taraf için de verdiği kararlarla tartışma yarattı. Meler, Kaleci Mert Günok'un atılması, iptal olan ve verilen penaltı kararlarıyla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Icardi ile Ghezzal arasında yaşanan pozisyonda da beyaz noktaya gitmemesi nedeniyle de Galatasaraylıların tepkisini çekti.

DALYA GECESİ ETKİLİ OLAMADI

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisiyle 100. resmi maç heyecanını yaşadı. Çok etkisiz bir performans sergileyen Aboubakar, Siyah-Beyazlı forma ile tüm kulvarlarda görev aldığı 99 mücadelede rakip filelere 1'i G.Saray olmak üzere toplam 59 gol attı.



YILMAZ'DAN TAYFUR SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçında son 33 dakika oynattığı Tayfur Bingöl'ü derbi maçta ilk 11'de sahaya sürerek sürprize imza attı. 18'de Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu direkten döndü.

GEDSON DÖNDÜ AMA...

Son olarak 21 Eylül'de Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 5 maç sonra 11'de yer aldı. Eski takımına karşı oynayan Gedson, 46'ta yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.