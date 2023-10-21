Galatasaray’da Sacha Boey çıkmazı: Yıldız oyuncu ile sözleşme sorunu yaşanıyor

Galatasaray yönetimi, ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünü kazanan Sacha Boey 'un 2025 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Fransız bekin kontratını 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatmak istemesine karşın yönetimin, henüz Boey'dan istediği yanıtı alamadığı ortaya çıktı.

Boey'un, sözleşmeye 25 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesini ekletmek istemediği ve maaşının yükselmesinin de ileride oluşabilecek transfer fırsatlarını engelleyeceği düşüncesiyle teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

23 yaşındaki futbolcuya İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere birçok büyük ligden ilgi bulunuyor. Okan Buruk'un 11'deki vazgeçilmez isimlerinden biri olan Boey, bu sezon 16 maçta 1440 dakika süre alırken takımına 1 gollük katkı sağladı.