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    Trabzonspor'un iç transferde Manolis Siopis ile anlaşma sağlayamadı

    Yunan futbolcu Trabzonspor’un teklifi ettiği yıllık 1 milyon 200 bin Euro’ya karşılık 1 milyon 750 bin Euro talep edince iki taraf arasındaki görüşmeler tıkandı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Temmuz TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor habeleri...

    Trabzon Siopis’le anlaşamadı

    Trabzonspor'un iç transferde sözleşme uzatma teklifi yaptığı Yunan ön libero Manolis Siopis ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Oyuncunun mevcut sözleşmesine 550 bin Euro iyileştirme yaparak 1.2 milyon Euro'luk yeni bir kontrat teklif eden Bordo-Mavili yönetim futbolcuya 3 yıllık daha yeni sözleşme önermişti. Ancak Siopis ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Siopis'in maaş beklentisinin 1 milyon 750 bin Euro seviyelerinde olduğu yönetim kurulunun ise bu rakamı vermeyi düşünmediği öğrenildi.



    YILLAR BECKHAM'A YARADI
    İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan ve şu sıralarda Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü futbol dergilerinden 4-4-2, 1998 yılında futbolcuların gelecekte nasıl görüneceğini tahmin yürüterek bazı fotoğraf kareleri paylaşmıştı. 2023 yılındaki olası Beckham fotoğrafı, yıllara meydan okuyan futbol adamının şu anki haliyle yan yana getirilince futbolseverleri hem güldürdü, hem de şaşırtmış oldu.



    HERKES ONU KONUŞUYOR
    Zambiya Kadın Milli Takımı bugün Japonya ile karşılaşacak. Ülkede en çok konuşulan isimlerden biri olan kaptan Barbra Banda... Ükesinde kız futbol takımı olmadığı için 7 yaşındayken erkek futbol takımında kariyerine başlayan Banda, 14 yaşında ise amatör boksta karşısına rakip çıkmayınca profesyonelliğe adım atmıştı. Erkeklik hormonu yüksek çıkan futbolcunun Real Madrid'e transferi de gerçekleşmemişti.



        BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE BOMBA
        Beşiktaş, Leicester City'den kadrosuna kattığı Ganalı stoper Daniel Amartey'in transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı" denildi. Beşiktaş, 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero Jean Onana'yı da 4 yıllığına renklerine bağladını açıkladı. Jean Onana'nın kulübü Lens'e 4.037.500 Euro bonservis ödeneceği belirtildi.



        FENERBAHÇE'YE CEZA GELMELİ!
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün önemli açıklamalar yaptı. Geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkan ve PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili henüz karar verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine başkan, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını federasyon, bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz" diye konuştu. Başkan Vekili Erden Timur ise, "Icardi için tutulan uçak bile oraya gitmişti. Sağlık meselesinin yaşanması 15 günlük bir gecikmeye neden oldu. O da Icardi açısından çok haklı bir gelişme. Taraftarımız, Avrupa'da çok büyük hedefleri olan bir kadro oluşturacağımıza emin olsun" diye konuştu.



        DAVİNSON SANCHEZ İÇİN BÜYÜK YARIŞ
        İngiliz gazeteci Ryan Taylor'un haberine göre Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Real Betis, Strasbourg, Spartak Moskova ve Villarreal yer alıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Sanchez de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Tottenham'ın yıldız oyuncudan en az 10 milyon euroluk bonsevis beklentisi var.



            632 BİN LİRALIK TERMOSLA POZ
            Galatasaray'ın yolunu gözlediği İcardi'nin eşi Wanda Nara Arjantinli yıldızla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Tangocu yıldızın G.Saray tişörtü ile olması dikkat çekiciydi. İcardi'nin G.Saray armalı termosu ise dikkat çekiciydi. Arjantinli yıldızın kullandığı termos 23.500 dolar (632 bin lira) değerinde... Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, Icardi'nin termosa Sarı- Kırmızılı kulübün armasını yapıştırması üzerine övgü dolu yorumlarda bulundular.



            BAKAMBU'DAN RÖTARLI İMZA
            Galatasaray'ın anlaşma sağladğı ve dün İstanbul'a gelmesi için Fransa'ya özel uçak gönderdiği Cedric Bakambu uçakta oluşan teknik bir arıza sonucu İstanbul'a gelemedi. 32 yaşındaki Kongolu forveti taşıyacak olan uçak kalkışa hazırlanırken pilot uçağın burun kısmında yangın çıktığını belirtti ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ailesi ile birlikte panik olan tecrübeli futbolcuya sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yardımda bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın kendisi için yeni ayarlayacağı uçakla bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Bakambu'nun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçiren Bakambu forma giydiği 37 maçta 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.



            SZALAI'DEN 11 MİLYON EURO
            Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'ye 2021 yılında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, kariyerine artık Almanya'da devam edecek. Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile Macar savunmacının transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki Attila Szalai'nin transferinden bonuslarla birlikte 15 milyon Euro gelir elde edecek. Limassol, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği 15 milyon Euro bonservis gelirinden yüzde 13.5 oranında pay alacağı için 2 milyon Euro'yu kasasına koyacak. 1.92 boyundaki futbolcu için 2.2 milyon Euro ödeyen Kanarya, Szalai transferinden yaklaşık 11 milyon Euro kazanç elde etmiş olacak. Fenerbahçe'de 117 karşılaşmada görev yapan ve iyi bir iz bırakan Szalai, bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.



                CRESPO'YA YOL GÖRÜNDÜ
                Miguel Crespo ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe, 2024'te sözleşmesi bitecek Portekizli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı verdi. Yönetim, 500 bin Euro maaş alan ve yeni sezonda 1.8 milyon Euro talep eden futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyor. Futbolcunun menajeri de oyuncusuna kulüp arıyor. Son gelen haberlere göre; Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un Crespo ile ilgili süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Estoril'den 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı transfer edilen Crespo için Fenerbahçe, 10 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor. Kanarya'da 62 maça çıkan Crespo, 4 gol ve 6 asist katkısı yaptı.



                RODRİGO BECAO SİFTAH YAPTI
                Fenerbahçe'de yeni transferlerden biri olan Rodrigo Becao, Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına dün çıktı. İtalyan ekibi Udinese'den kadroya katılan 27 yaşındaki defans oyuncusunun neşeli otavırları dikkatlerden kaçmadı. Kanarya, 5 yıllık sözleşme imzalanan Becao için 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedelini 3 sene içinde 5 eşit taksitle ödeyecek.

                ZAJC İLE İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ
                Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın temsilcisiyle dün yaptığı görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadı. Tarafların bir kez daha bir araya geleceği ve bu son görüşmede olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkacağı öğrenildi.

                ASLAN LİSTEYİ UEFA'YA VERDİ
                UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-Kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi. Listede Muslera dışında kaleciler Ahmet Şen ve Berk Balaban.

                ROSS NEC'E KİRALANDI
                G.Saray Danimarkalı stoperi Mathias Ross'u Hollanda ligi ekibi NEC Nijmegen'e kiraladı. Galatasaray bu transferden 250 bin Euro gelir elde edecek.

                213 MİLYON KAZANACAK
                Galatasaray, Rams Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp bu anlaşma ile 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek. Sponsorluk kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu.

                KARA KARTAL ABOU'YLA KAZANDI
                Beşiktaş Almanya kampındaki son hazırlık maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın 10 ve 21. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Strasbourg'un golü ise 25'te Moise Sahi'den geldi. Mücadele boyunca iyi bir performans gösteren Beşiktaş, Jackson Muleka ve Vincent Aboubar'la her iki yarı da farkı daha da artırma şansları bulsa da bu fırsatları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi. Bu maçla birlikte Almanya kampını noktalayan Beşiktaş 27 Temmuz'daki Tirana maçına kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

                OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Güneş, "Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor"diye konuştu. Afrikalı olmayan oyuncu transfer edeceklerini belirten Güneş "Mavi kartlı oyuncu alabiliriz"dedi.

                AMIR DÖNDÜ GHEZZAL DİNLENDİRDİ
                Beşiktaş'ın Macar ekibi Zsory ile oynadığı maçta boğaz enfeksiyonu sebebiyle forma giyemeyen Amir Hadziahmetovic bu maçla birlikte kadroya dönerken, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararıyla dinlendirildi.

                REDMOND BURNLEY'DE
                Beşiktaş'tan ayrılan 29 yaşındaki Nathan Redmond Premier Lig'in yeni takımlarından Burnley ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

                MBAPPE'YE ÇILGIN TEKLİF
                Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Kyl-i an Mbappe'yi takımda tutmak isteyen PSG, Fransız yıldıza şimdiye kadarki en yüksek teklifini sunmaya hazırlanıyor. İddiaya göre; PSG, Mbappe'ye 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme önerecek.

                DORUKHAN ADANA DEMİRSPOR'DA
                Trabzonspor'la olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak fesheden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün yeni kulübü belli oldu. Yıldız orta saha Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Adana Demirspor'da başarılı oyuncuyla 3+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Dorukhan geçen sezon Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle 9 maça çıkmış, bu karşılaşmalarda da skor üretememişti.

                HOJLUND'UN YERİNE TOURE
                Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'un Manchester United'a transfer olması halinde Atalanta'nın bir numaralı forvet hedefinin Almeria'da forma giyen El Bilal Toure olduğu öne sürüldü.

                MONACO'DAN KEMBA BOMBASI
                Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague'de ilk kez Final Four oynayan Monaco 33 yaşındaki NBA yıldızı Kemba Walker'ı önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

                BARÇA'NIN KANE PLANI
                Barcelona, gelecek sene serbest kalacak olan İngiliz yıldız Harry Kane'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibi, aksi takdirde mali şartlar nedeniyle oyuncunun bonservisini karşılayamayacak.

                VALENCİA'YI SEVİYORUM
                Valencia ile 5 yıllık kontrat imzalayan Cenk Özkaçar, "Valencia'yı çok seviyorum. Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum. Takıma faydalı olmak ilk hedefim." ifadelerini kullandı.

                PELKAS'TAN 1+1 YILLIK İMZA
                Başakşehir ile anlaşmaya varan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Daha önce Fenerbahçe'de de oynayan 29 yaşındaki futbolcu son olarak Hull City'de görev almıştı.

                MANE'NİN ROTASI ARABİSTAN
                Alman devi Bayern Münih'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Sadio Mane'nin, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu da transfere sıcak bakıyor.

                TEREDDÜT ETMEDEN GELDİM
                Alanyaspor'un Portekizli orta sahası Joao Novais, Akdeniz ekibinden transfer teklifi geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Novais, "Böyle bir fırsat ve teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim" dedi.

                MACARİSTAN'DA F1 VAKTİ
                F1'de heyecan 12. etapla sürecek. Zorlu yarış yarın 16.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek. Pilotlarda Max Vestappen, takımlarda ise Red Bull zirvede.

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                Özdağ’dan bir bomba daha!
                Haberler Spor Trabzonspor'un iç transferde Manolis Siopis ile anlaşma sağlayamadı
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