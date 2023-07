Trabzonspor'un iç transferde Manolis Siopis ile anlaşma sağlayamadı

RODRİGO BECAO SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'de yeni transferlerden biri olan Rodrigo Becao, Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına dün çıktı. İtalyan ekibi Udinese'den kadroya katılan 27 yaşındaki defans oyuncusunun neşeli otavırları dikkatlerden kaçmadı. Kanarya, 5 yıllık sözleşme imzalanan Becao için 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedelini 3 sene içinde 5 eşit taksitle ödeyecek.



ZAJC İLE İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın temsilcisiyle dün yaptığı görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadı. Tarafların bir kez daha bir araya geleceği ve bu son görüşmede olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkacağı öğrenildi.



ASLAN LİSTEYİ UEFA'YA VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-Kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi. Listede Muslera dışında kaleciler Ahmet Şen ve Berk Balaban.



ROSS NEC'E KİRALANDI

G.Saray Danimarkalı stoperi Mathias Ross'u Hollanda ligi ekibi NEC Nijmegen'e kiraladı. Galatasaray bu transferden 250 bin Euro gelir elde edecek.



213 MİLYON KAZANACAK

Galatasaray, Rams Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp bu anlaşma ile 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek. Sponsorluk kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu.



KARA KARTAL ABOU'YLA KAZANDI

Beşiktaş Almanya kampındaki son hazırlık maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın 10 ve 21. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Strasbourg'un golü ise 25'te Moise Sahi'den geldi. Mücadele boyunca iyi bir performans gösteren Beşiktaş, Jackson Muleka ve Vincent Aboubar'la her iki yarı da farkı daha da artırma şansları bulsa da bu fırsatları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi. Bu maçla birlikte Almanya kampını noktalayan Beşiktaş 27 Temmuz'daki Tirana maçına kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.



OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Güneş, "Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor"diye konuştu. Afrikalı olmayan oyuncu transfer edeceklerini belirten Güneş "Mavi kartlı oyuncu alabiliriz"dedi.



AMIR DÖNDÜ GHEZZAL DİNLENDİRDİ

Beşiktaş'ın Macar ekibi Zsory ile oynadığı maçta boğaz enfeksiyonu sebebiyle forma giyemeyen Amir Hadziahmetovic bu maçla birlikte kadroya dönerken, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararıyla dinlendirildi.



REDMOND BURNLEY'DE

Beşiktaş'tan ayrılan 29 yaşındaki Nathan Redmond Premier Lig'in yeni takımlarından Burnley ile 2 yıllık kontrat imzaladı.



MBAPPE'YE ÇILGIN TEKLİF

Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Kyl-i an Mbappe'yi takımda tutmak isteyen PSG, Fransız yıldıza şimdiye kadarki en yüksek teklifini sunmaya hazırlanıyor. İddiaya göre; PSG, Mbappe'ye 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme önerecek.



DORUKHAN ADANA DEMİRSPOR'DA

Trabzonspor'la olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak fesheden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün yeni kulübü belli oldu. Yıldız orta saha Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Adana Demirspor'da başarılı oyuncuyla 3+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Dorukhan geçen sezon Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle 9 maça çıkmış, bu karşılaşmalarda da skor üretememişti.



HOJLUND'UN YERİNE TOURE

Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'un Manchester United'a transfer olması halinde Atalanta'nın bir numaralı forvet hedefinin Almeria'da forma giyen El Bilal Toure olduğu öne sürüldü.



MONACO'DAN KEMBA BOMBASI

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague'de ilk kez Final Four oynayan Monaco 33 yaşındaki NBA yıldızı Kemba Walker'ı önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



BARÇA'NIN KANE PLANI

Barcelona, gelecek sene serbest kalacak olan İngiliz yıldız Harry Kane'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibi, aksi takdirde mali şartlar nedeniyle oyuncunun bonservisini karşılayamayacak.



VALENCİA'YI SEVİYORUM

Valencia ile 5 yıllık kontrat imzalayan Cenk Özkaçar, "Valencia'yı çok seviyorum. Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum. Takıma faydalı olmak ilk hedefim." ifadelerini kullandı.



PELKAS'TAN 1+1 YILLIK İMZA

Başakşehir ile anlaşmaya varan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Daha önce Fenerbahçe'de de oynayan 29 yaşındaki futbolcu son olarak Hull City'de görev almıştı.



MANE'NİN ROTASI ARABİSTAN

Alman devi Bayern Münih'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Sadio Mane'nin, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu da transfere sıcak bakıyor.



TEREDDÜT ETMEDEN GELDİM

Alanyaspor'un Portekizli orta sahası Joao Novais, Akdeniz ekibinden transfer teklifi geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Novais, "Böyle bir fırsat ve teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim" dedi.



MACARİSTAN'DA F1 VAKTİ

F1'de heyecan 12. etapla sürecek. Zorlu yarış yarın 16.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek. Pilotlarda Max Vestappen, takımlarda ise Red Bull zirvede.

