Zirve takibinde olan Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında derin yara aldı





TELAFİSİ ARTIK ÇOK ZOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 berabere biten Giresunspor maçı sonrası konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok. Bu futbol Fenerbahçe takımının oyunu değil. Bunun telafisi artık çok zor. Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil" değerlendirmesinde bulundu.