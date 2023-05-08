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    Zirve takibinde olan Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında derin yara aldı

    F.Bahçe zirve ile puanları eşitleme hatta lider olma şansıyla çıktığı maçta 20’de Batshuayi ile skoru 1-0 yaptı. Ama 68’de Bajic’in golüyle Cimbom bugün farkı 5’e çıkarma fırsatını yakaladı..

    Fener buza çarptı

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin 17'de Mert kullandığı kornerde oluşan karombolde VAR'a giden Bahattin Şimşek inceleme sonrası Arias'ın eline çarpan top için penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi skoru 1-0 yaptı.



    İRFAN CAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    39'da gelişen Giresun atağında Görkem'in ceza yayı içinden çektiği şutu kurtaran İrfan Can 45'te de Alper'in şutunda dönen topu tamamlamak isteyen Bajic'e izin vermedi ve ilk yarı 1-0 bitti.



    GİRESUN EŞİTLİĞİ YAKALADI
    67'de gelişen Fenerbahçe atağında Zajc'ın şutu kalecide kaldı. 68'de gelişen Giresun atağında Bajic'in ceza sahasından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 1-1. 72'de Arda'nın frikiği az farkla auta gitti.



        YARIŞTA BÜYÜK YARA ALDI
        Arda'nın uzatma dakikalarındaki frikiğinde gole yaklaşan Fenerbahçe Ferhat'a takıldı. Giresun'da 2 puan bırakan Kanarya, G.Saray ile çekiştiği şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.



        ARDA GÜLER'DEN 18 TOP KAYBI
        Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler dünkü maçta beklentilerin altında kaldı. Genç yıldız hücumda etkisiz görüntüsünün yanında maç boyunca da 18 top kaybıyla oynadı.



        GİRESUN'DA PENALTI TARTIŞMASI
        Giresun'da 17'de Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerden sonra oluşan karambolde Rossi'nin vuruşunda top kalecide kaldı. Oyunun durması sonucu VAR ile iletişime geçen maçın hakemi Bahattin Şimşek gelen uyarı sonrası Arias'ın topa eliyle müdahale ettiği yönünde karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Giresun takımı penaltı öncesinde F.Bahçeli futbolcuların faul yaptığı itirazında bulundu.



            DÜŞME HATTINA 9 PUAN!
            Fenerbahçe'nin bu sezon ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıpları dikkat çekti. Giresunspor'a karşı Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak toplam 5 puan kaybı yaşadı.



            İKİ MAÇTA 4'ER PUAN
            Kanarya, ligin son sırasındaki Ümraniye ve ateş hattının iki basamak üstünde yer alan İstanbulspor'la evinde 3-3 berabere kaldı. Deplasmanda Ümraniye'yi 2-1, İstanbul'u ise 5-2 yendi.



            MAÇ BİTİNCE ORTALIK KARIŞTI
            Giresun-Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından maç içindeki gergin hava soyunma odasına da yansıdı. Fenerbahçeli futbolcular çalınan müziklere itirazda bulundu. Büyüyen olayları soyunma odasına gelen polislerin yatıştırmaya çalıştığı belirtildi. Soyunma odalarından aktarılan bilgilere göre iki takımın yöneticilerinin birbirleriyle tartıştığı koridordaki seslerin yükseldiği belirtildi.



                TELAFİSİ ARTIK ÇOK ZOR
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 berabere biten Giresunspor maçı sonrası konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok. Bu futbol Fenerbahçe takımının oyunu değil. Bunun telafisi artık çok zor. Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil" değerlendirmesinde bulundu.



                ŞANSIMIZ HALA VAR
                Ligi bitirmelerine 3 maçın kaldığını ifade eden Teknik Direktör Jorge Jesus, "Bugünkü beraberlik sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu. Ama matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak" ifadelerini kullandı.



                DEVLER ARASINDA SAVAŞ SÜRÜYOR
                F.Bahçe ile G.Saray arasında demeç savaşı sürüyor. F.Bahçe, Giresun maçı öncesi, "Hataya tahammülümüz yok" başlığıyla, "Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. G.Saray ise, "F.Bahçe'nin hakemleri tehdit etmesi Türk spor tarihinin kara lekesidir" paylaşımını yaptı.



                    VALENCİA'DAN 60 DAKİKA
                    Sakatlığını atlatan Enner Valencia Giresun maçında 11'e döndü. Ekvadorlu futbolcu sahada 60 dakika kaldı fakat varlık gösteremedi.



                    NEDEN F.BAHÇE DÜŞMANLIĞI VAR BİLMİYORUZ
                    Kaleci İrfan Can Eğribayat, Giresun'a tepkiliydi: "Saçma müzikler açılıyor. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var, bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor.



                    G.SARAY'IN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ
                    Joao Pedro, maç sonu şöyle konuştu: "Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerek."
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                        Teşekkürler İstanbul
                        Haberler Spor Zirve takibinde olan Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında derin yara aldı
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