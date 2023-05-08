Zirve takibinde olan Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında derin yara aldı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin 17'de Mert kullandığı kornerde oluşan karombolde VAR'a giden Bahattin Şimşek inceleme sonrası Arias'ın eline çarpan top için penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi skoru 1-0 yaptı.
GİRESUN EŞİTLİĞİ YAKALADI
67'de gelişen Fenerbahçe atağında Zajc'ın şutu kalecide kaldı. 68'de gelişen Giresun atağında Bajic'in ceza sahasından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 1-1. 72'de Arda'nın frikiği az farkla auta gitti.