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    İngiliz medyasından Dele Alli'ye ağır sözler: Sefil kredisi kısa sürecek!

    İngiliz medyası, Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle İngiltere’ye dönecek Dele Alli için şok edici ifadeler kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sefil kredisi kısa sürecek!

    Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli için İngiliz medyasında şok edici ifadeler kullanıldı. Dailymail haberinde, "Dele Alli'nin Türkiye'deki sefil kredisi kısa sürecek" başlığını attı. Haberin detayında ise İngiliz yıldızın Tottenham'daki günlerine dönmek için Beşiktaş'a kiralandığı ancak orada başarılı olamadığı aktarıldı. Dele Alli'nin 14 maçta sadece 2 gol attığına vurgu yapan Dailymail, 26 Şubat'tan bu yana oyuncunun forma giymediğini yazdı. Gazete, "Ocak ayında kiralık kontratını bitirmek isteyen Beşiktaş tarafından kenara atılan Dele Alli'nin Türkiye'deki süresi dolmuş gibi... Sakatlığındaki son duruma Everton'da bakılacak" yorumunda bulundu.



    NELSSON İÇİN SIRAYA GİRDİLER
    Galatasaray'da Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Burnley'in, Danimarkalı futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Bilindiği gibi daha önce İspanyol takımı Sevilla ve Crystal Palace da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için bir hamlede bulunmuştu. Galatasaray'ın, Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro... Burnley'in bu ücreti ödemeyi kabul edebileceği gelen haberler arasında... Galatasaray, Victor Nelsson'u 7 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı. Nelsson, Süper Lig seviyesindeki rakiplere karşı bu sezon sadece 2 maç kaçırdı. Ligdeki Konyaspor ve kupadaki Başakşehir maçlarında G.Saray sahadan yenik ayrıldı.



    MERTENS HAYALLERE DARBE VURDU
    Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ile ilgili İtalyan basınında dikkati çeken bir haber yayınlandı. Mattino'da yer alan haberde, Mertens'in 9 yıl süren Napoli macerasının acı bir şekilde sonlandığına vurgu yapılırken, "Mertens'in şehri terk etmesi Napoli taraftarların hayallerine büyük bir darbe vurdu. Dries'in ayrılmasında 4 milyon euro tutarında yeni sözleşme talebi de çok etkili oldu" ifadelerine yer verildi. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mertens, bir sezon için 2.9 milyon euro kazanıyor. 35 yaşındaki Belçikalı yıldıza 1.1 milyon euro da imza parası ödenmişti. Mertens'e yakın kaynaklar ise futbolcunun Napoli'den yeni sözleşme talebinde bulunurken 2.5 milyon euro istediğini açıklamıştı. Mertens, özellikle son haftalardaki performansıyla Galatasaray taraftarlarının gönlünde yer edinmiş durumda.



        ABDÜLKERİM KAYSERİ'YE YETİŞTİRİLECEK
        G.Saray'da sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın durumu belli oldu. Bardakcı'ya yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattının kritik isimlerinden Bardakcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Bu sezon 24 maçta 2 gol 2 asist üreten futbolcunun 14 Nisan Cuma günü Süper Lig'de Kayserispor ile iç sahada oynanacak maça kadar hazır olacağı ifade ediliyor.



        ANKARAGÜCÜ'NDE 'SOWE' SÜRÜYOR
        Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Ali Sowe (2) ve Diack'ın golleriyle mağlup eden Ankaragücü, Süper Lig'de de aynısını İstanbulspor'a yaptı. İlk yarıyı Sowe ve Diack ile 2-0 önde kapatan A.Gücü'ne 47'de Kerem cevap verdi. Sowe 53'te sert vurdu: 3-1. 55'te Lokilo nefis attı: 3-2.



        JESUS'UN OĞLUNDAN 'NANKÖR' MESAJI!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, bir Flamengo taraftarının yaptığı yorumu beğendi. Ancak beğendiği bu yorumdaki ifadeler yenilir yutulur cinsten değil. Jesus'un oğlu Gonçalo'nun beğendiği tweette "Babana söyle o nankör kulüp olan Fenerbahçe'yi bıraksın. Flamengo hazır, onun da istekli olması gerekiyor" ifadesi yer alıyordu. Gonçalo'nun bu twiti beğenmesi sosyal medyada da olay oldu. Jesus'un bir diğer oğlu Mauro Jesus da daha öncesinde ilginç bir paylaşımda bulunmuştu. Mauro Jesus, "Babamın hiçbir suçu yok. G.Saray'ın yaptığı transferlere bakın bir de Fenerbahçe'nin yaptıklarına. Bu kadroyla mucizeler yarattık" ifadelerine yer vermiş ve bu sözleri Portekiz basınına konu olmuştu.



            BEĞENİSİ OLAY OLDU
            Jesus'un oğlu Gonçalo'nun Fenerbahçe için nankör sıfatının kullanıldığı bir tweeti beğenmesi büyük yankı uyandırdı.



            SAKARYA İLK 2'Yİ KOVALIYOR
            Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 yendi. 45'te Dimitrov'a yapılan harekete hakem penaltı verdi. 45+1'e Deni Milosevic, beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 60. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunu kaleci Furkan kurtardı. 90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün'ün şutunda top filelere gitti: 2-0.



            OOSTERWOLDE GÜN SAYIYOR
            Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Jayden Oosterwolde'nin durumunun iyiye gittiği önümüzdeki hafta takımla idmanlara başlamasının beklendiği öğrenildi. Bir diğer sakat Michy Batshuayi'nin ise 2 haftalık bir süreye daha ihtiyacı olduğu ifade edildi. Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde Ferdi Kadıoğlu ve kupada Alioski görev yaptı.



                UMARIM BİR ŞEYLERİ DÜZELTEBİLİRİZ!
                Oyuncu Özgün Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı kalpli emojiler gündem oldu. Gelen tepkiler sonrası İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi. İrfan, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştuk, güldük ve eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz" mesajını paylaştı.



                KARTAL'IN RAKİBİ GİRESUNSPOR
                Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Giresunspor'u konuk edecek. 20.30'da start alacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-Beyazlı takımda zorlu maç öncesi uzun süreli sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın yanı sıra Dele Alli ve kırmızı kart cezalısı Welinton da takımdaki yerini alamayacak. Kara Kartal bu maçı kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

                BEŞİKTAŞ'TAN ATLETİCO AÇIKLAMASI
                Beşiktaş, gelirleri depremzedelere aktarılmak üzere İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır. Biletler, saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır" denildi.

                MASUAKU'DA KRİTİK GÜN
                Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'tan satın ama opsiyonu ile kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyon Giresunspor maçına 11'de başlayıp 45 dk oynaması halinde devreye girecek. Siyah-Beyazlılar, West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyerek Masuaku'nun bonservisini alacak ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

                KARTAL MAÇA HAZIR
                Beşiktaş dün yaptığı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye geçti.

                KARTAL'DAN KRİTİK ZAFER
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 70-59 yendi. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu sezon 8. galibiyetini, Merkezefendi 14. yenilgisini aldı. Beşiktaş'ta Michal Sokolowski 19 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist ile oynadı. Jordan Usher 20, Egemen Güven 6 ve Allerik Freeman 5 sayıyla oynadı. Günün diğer maçlarında Konyaspor, Darüşşafaka'yı evinde 83-73 mağlup etti. Lider Türk Telekom ise deplasmanda Tofaş'ı 94- 91'le devirmeyi başardı.

                REAL'E EVİNDE TOKAT
                La Liga'da Barcelona şampiyonluğa koşarken, ikinci Real Madrid'e bir darbe de Villarreal'den geldi. 16'da Asensio'nun şutu Torres'e çarpıp içeri girdi: 1-0. Real, 39'da Samuel Chukwueze'nin müthiş golünü engelleyemedi. 48'de Vinicius bir kez daha Real'i öne taşıdı. Sarı Denizaltılar, 70'te Morales ve 80'de Chukwueze'nin harika golüyle maçı 3-2 kazandı. Real 59'da kaldı, Villarreal 47 puana çıktı.

                MANCHESTER CITY ARSENAL'IN ENSESİNDE
                Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi. Konuk takım, Erling Haaland'ın 45 ve 68, Jack Grealish'in 58, Julian Alvarez'in 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 4-1 galip geldi. Üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 67 yapan lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. 5 maçtır kazanamayan sonuncu Southampton ise 23 puanda kaldı.

                LAZİO JUVENTUS'U YIKTI 2.'LİĞİ KORUDU
                İtalya Ligi Serie A'da Lazio, Juventus'u konuk ettiği maçta 3 puanı 2 golle aldı. Mavi-Beyazlılar, 38. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile öne geçti. 42'de Adrien Rabiot eşitliği getirdi. 53. dakikada Mattia Zaccagni, maçı aldı. 74 puanlı Napoli'nin arkasındaki Lazio puanını 58'e çıkardı. Juventus 44 puanla 7'inci, Roma ise 53 puanla 3'üncü.


                SERGEN HOCA BEKLENİYOR
                Fırtına'da teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşamadı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da bir araya geldiği teknik direktör Sergen Yalçın ile maddi konulur başta olmak üzere bazı konularda anlaşma sağlayamamasının ardından ikinci görüşme yapılması kararlaştırılmıştı.

                SÖZLEŞME 1.5 YIL OLACAK
                Trabzonspor yönetimi, 50 milyon TL talep eden Sergen hoca ve ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Sözleşme süresinin 1.5 yıl olacağı da haberler arasında.

                FATURAYI ICARDİ'YE KESERİM
                Cimbom'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Necati Ateş, sosyal medyadan sert bir paylaşım yapan Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Ateş, "Yönetimden habersiz şekilde sosyal medyayı kullanıp ceza alırsa faturayı ben Icardi'ye keserim" dedi.

                MİHA ZAJC JESUS'U BEKLİYOR
                Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesine hapsolan ve rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ipler koptu. Fener'in sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü Zajc, Jesus'un takımdaki durumuna göre karar verecek.

                SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR
                Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

                ALPEREN KENDİNİ AŞTI
                Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-109 yendiği maçta 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 21 ribaunt, 3 asistle oynarken, kariyerinin en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.

                BANİYA'NIN GÖZÜ İTALYA'DA
                Fatih Karagümrük'ün İtalyan asıllı Türk futbolcusu Rayyan Baniya milli takım tercihi için konuştu. Baniya yaptığı açıklamada, "İtalya Milli Takımı'na çağırılmak benim için gurur verici olur" ifadelerini kullandı.

                VAKIFBANK SET VERMEDİ
                Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, G.Saray'ı (25-21, 25-23, 25-23) 3-0 yendi ve ikinciliğini korudu. Lider Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova'yı ve üçüncü Fenerbahçe, Bolu'yu 3-0'lık sonuçla yendi.

                BURUK'TAN NET UYARI
                G.Saray, 14 Nisan'da evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Sarı-Kırmızılılar, bugünü izinli geçirecek ve yarın tekrar toplanacak. İdman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularından sahaya odaklanmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı takıma "Hakem hatalarını yönetime bırakın, paylaşım yapmayın" dedi.

                IZGARA ET UZMANI ICARDI
                Aslan'ın ünlü yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde yayınlanan ve eşi Wanda Nara'nın sunuculuğunu yaptığı MasterChef programının konuğu oldu. Golcü futbolcunun söz konusu programın çekimlerine milli maçlar sebebiyle verilen arada katıldığı ifade edildi. Programda renkli görüntüler oluşurken, daha önce çalkantılı günler geçiren Icardi ile Nara arasındaki buzların eridiği göze çarptı. Ayrıca Mauro Icardi'nin PSG'de oynadığı dönemlerden ızgara konusunda uzmanlaştığı ve sık sık sosyal medyadan paylaştığı hatırlatıldı. Cimbom ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi, forma giydiği 17 maçta 10 gol 7 asistlik performans sergiledi.

                JUAN MATA'NIN HAKLI GURURU
                UEFA'nın futbolu geliştirmek için kurduğu 'Akil İnsanlar Komisyonu' içinde yer alan Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, "Böyle bir komisyonda yer almak ve deneyimlerimi paylaşabilmek benim için gurur verici" dedi.

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