İngiliz medyasından Dele Alli'ye ağır sözler: Sefil kredisi kısa sürecek!

UMARIM BİR ŞEYLERİ DÜZELTEBİLİRİZ!

Oyuncu Özgün Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı kalpli emojiler gündem oldu. Gelen tepkiler sonrası İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi. İrfan, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştuk, güldük ve eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz" mesajını paylaştı.