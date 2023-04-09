İngiliz medyasından Dele Alli'ye ağır sözler: Sefil kredisi kısa sürecek!





KARTAL'IN RAKİBİ GİRESUNSPOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Giresunspor'u konuk edecek. 20.30'da start alacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-Beyazlı takımda zorlu maç öncesi uzun süreli sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın yanı sıra Dele Alli ve kırmızı kart cezalısı Welinton da takımdaki yerini alamayacak. Kara Kartal bu maçı kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.



BEŞİKTAŞ'TAN ATLETİCO AÇIKLAMASI

Beşiktaş, gelirleri depremzedelere aktarılmak üzere İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır. Biletler, saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır" denildi.



MASUAKU'DA KRİTİK GÜN

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'tan satın ama opsiyonu ile kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyon Giresunspor maçına 11'de başlayıp 45 dk oynaması halinde devreye girecek. Siyah-Beyazlılar, West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyerek Masuaku'nun bonservisini alacak ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



KARTAL MAÇA HAZIR

Beşiktaş dün yaptığı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye geçti.



KARTAL'DAN KRİTİK ZAFER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 70-59 yendi. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu sezon 8. galibiyetini, Merkezefendi 14. yenilgisini aldı. Beşiktaş'ta Michal Sokolowski 19 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist ile oynadı. Jordan Usher 20, Egemen Güven 6 ve Allerik Freeman 5 sayıyla oynadı. Günün diğer maçlarında Konyaspor, Darüşşafaka'yı evinde 83-73 mağlup etti. Lider Türk Telekom ise deplasmanda Tofaş'ı 94- 91'le devirmeyi başardı.



REAL'E EVİNDE TOKAT

La Liga'da Barcelona şampiyonluğa koşarken, ikinci Real Madrid'e bir darbe de Villarreal'den geldi. 16'da Asensio'nun şutu Torres'e çarpıp içeri girdi: 1-0. Real, 39'da Samuel Chukwueze'nin müthiş golünü engelleyemedi. 48'de Vinicius bir kez daha Real'i öne taşıdı. Sarı Denizaltılar, 70'te Morales ve 80'de Chukwueze'nin harika golüyle maçı 3-2 kazandı. Real 59'da kaldı, Villarreal 47 puana çıktı.



MANCHESTER CITY ARSENAL'IN ENSESİNDE

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi. Konuk takım, Erling Haaland'ın 45 ve 68, Jack Grealish'in 58, Julian Alvarez'in 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 4-1 galip geldi. Üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 67 yapan lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. 5 maçtır kazanamayan sonuncu Southampton ise 23 puanda kaldı.

LAZİO JUVENTUS'U YIKTI 2.'LİĞİ KORUDU

İtalya Ligi Serie A'da Lazio, Juventus'u konuk ettiği maçta 3 puanı 2 golle aldı. Mavi-Beyazlılar, 38. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile öne geçti. 42'de Adrien Rabiot eşitliği getirdi. 53. dakikada Mattia Zaccagni, maçı aldı. 74 puanlı Napoli'nin arkasındaki Lazio puanını 58'e çıkardı. Juventus 44 puanla 7'inci, Roma ise 53 puanla 3'üncü.





SERGEN HOCA BEKLENİYOR

Fırtına'da teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşamadı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da bir araya geldiği teknik direktör Sergen Yalçın ile maddi konulur başta olmak üzere bazı konularda anlaşma sağlayamamasının ardından ikinci görüşme yapılması kararlaştırılmıştı.



SÖZLEŞME 1.5 YIL OLACAK

Trabzonspor yönetimi, 50 milyon TL talep eden Sergen hoca ve ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Sözleşme süresinin 1.5 yıl olacağı da haberler arasında.



FATURAYI ICARDİ'YE KESERİM

Cimbom'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Necati Ateş, sosyal medyadan sert bir paylaşım yapan Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Ateş, "Yönetimden habersiz şekilde sosyal medyayı kullanıp ceza alırsa faturayı ben Icardi'ye keserim" dedi.



MİHA ZAJC JESUS'U BEKLİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesine hapsolan ve rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ipler koptu. Fener'in sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü Zajc, Jesus'un takımdaki durumuna göre karar verecek.



SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



ALPEREN KENDİNİ AŞTI

Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-109 yendiği maçta 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 21 ribaunt, 3 asistle oynarken, kariyerinin en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.



BANİYA'NIN GÖZÜ İTALYA'DA

Fatih Karagümrük'ün İtalyan asıllı Türk futbolcusu Rayyan Baniya milli takım tercihi için konuştu. Baniya yaptığı açıklamada, "İtalya Milli Takımı'na çağırılmak benim için gurur verici olur" ifadelerini kullandı.



VAKIFBANK SET VERMEDİ

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, G.Saray'ı (25-21, 25-23, 25-23) 3-0 yendi ve ikinciliğini korudu. Lider Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova'yı ve üçüncü Fenerbahçe, Bolu'yu 3-0'lık sonuçla yendi.



BURUK'TAN NET UYARI

G.Saray, 14 Nisan'da evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Sarı-Kırmızılılar, bugünü izinli geçirecek ve yarın tekrar toplanacak. İdman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularından sahaya odaklanmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı takıma "Hakem hatalarını yönetime bırakın, paylaşım yapmayın" dedi.



IZGARA ET UZMANI ICARDI

Aslan'ın ünlü yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde yayınlanan ve eşi Wanda Nara'nın sunuculuğunu yaptığı MasterChef programının konuğu oldu. Golcü futbolcunun söz konusu programın çekimlerine milli maçlar sebebiyle verilen arada katıldığı ifade edildi. Programda renkli görüntüler oluşurken, daha önce çalkantılı günler geçiren Icardi ile Nara arasındaki buzların eridiği göze çarptı. Ayrıca Mauro Icardi'nin PSG'de oynadığı dönemlerden ızgara konusunda uzmanlaştığı ve sık sık sosyal medyadan paylaştığı hatırlatıldı. Cimbom ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi, forma giydiği 17 maçta 10 gol 7 asistlik performans sergiledi.



JUAN MATA'NIN HAKLI GURURU

UEFA'nın futbolu geliştirmek için kurduğu 'Akil İnsanlar Komisyonu' içinde yer alan Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, "Böyle bir komisyonda yer almak ve deneyimlerimi paylaşabilmek benim için gurur verici" dedi.