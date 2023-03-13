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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Üstüne koyarak devam edeceğiz

    Maç sonraso Şenol Günel açıklamalarda bulundu. Güneş, "Golü erken bulduk ama maçın genelinde rahat değildik. 10 kişi kalmış rakibe karşı maçı daha rahat koparmalıydık. Topa yeterince sahip olamadık. Eksiklerimizin üzerine gitmeliyiz. Kazanarak, üstüne koyarak devam edeceğiz" dedi.

    Üstüne koyarak devam edeceğiz

    Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş galibiyetin ardından konuştu. Golü erken bulduklarını söyleyen teknik direktör Güneş buna rağmen maç içinde rahat olmadıklarını ve maçı erken kopartamadıklarını söyledi.



    MAÇ İÇİNDE RAHAT DEĞİLDİK
    Güneş şu ifadeleri kullandı: Başakşehir Avrupa'da iyi bir netice aldı. Umarım çeyrek finale kalırlar. Golü erken bulduk. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Ama yine de rahat değildik.



    TOPU ALIP 5 DAKİKA VERMEYECEKSİN
    Maçı erken koparmalıydık. Yapamadığımız şeyler var. Mesela topu alıp 5 dakika rakibe vermemeliydik. Kazandık ama eksiklerimiz de var. Kazanarak, üstüne koya koya devam edeceğiz.



        ABOUBAKAR ÇOK ÇALIŞIYOR...
        Aboubakar'ın gol atması bizi sevindiriyor. Kendisi çok çalışıyor. Kısa zamanda eski formuna, gücüne kavuşacağını umuyorum. Talha'nın sakatlanması ise bizi üzdü.

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