Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Üstüne koyarak devam edeceğiz

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş galibiyetin ardından konuştu. Golü erken bulduklarını söyleyen teknik direktör Güneş buna rağmen maç içinde rahat olmadıklarını ve maçı erken kopartamadıklarını söyledi.
MAÇ İÇİNDE RAHAT DEĞİLDİK
Güneş şu ifadeleri kullandı: Başakşehir Avrupa'da iyi bir netice aldı. Umarım çeyrek finale kalırlar. Golü erken bulduk. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Ama yine de rahat değildik.
TOPU ALIP 5 DAKİKA VERMEYECEKSİN
Maçı erken koparmalıydık. Yapamadığımız şeyler var. Mesela topu alıp 5 dakika rakibe vermemeliydik. Kazandık ama eksiklerimiz de var. Kazanarak, üstüne koya koya devam edeceğiz.