Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Üstüne koyarak devam edeceğiz





MAÇ İÇİNDE RAHAT DEĞİLDİK

Güneş şu ifadeleri kullandı: Başakşehir Avrupa'da iyi bir netice aldı. Umarım çeyrek finale kalırlar. Golü erken bulduk. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Ama yine de rahat değildik.