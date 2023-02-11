Helal olsun size! Beşiktaş'ın eski yıldızları Pancu ve İlhan Mansız'dan duygulandıran hareket

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası spor dünyasından birçok isim bölgeye maddi yardımda bulundu. Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Daniel Pancu da ülkemizde yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı.
PANCU, 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta kaleye geçtiği ve Kadıköy'de 4-3 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki eldivenlerini satışa çıkardı. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da eldivenleri 500 bin TL karşılığında satın aldı. Elde edilen gelirle depremzedelere bağış yaptı. Kocadağ, eldivenleri de Beşiktaş müzesine hediye etti.
DUYGULANDIRAN HAREKET
BEŞİKTAŞ'IN efsane isimlerinden eski milli futbolcu İlhan Mansız da 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yarı finale çıktığı Senegal maçında giydiği ve tarihi golü attığı formayı açık artırma ile satışa çıkardı. İlhan Mansız, sonradan oyuna girdiği çeyrek final maçında Senegal takımına uzatma dakikalarında attığı golle Türkiye'yi tarihi bir zafere taşımıştı. İlhan Mansız'ın o maçta giydiği forma şimdi depremzedelere yardım için satışa çıkartılmış durumda. Bunların yanında ülkemizde birçok takıma gönül veren taraftarlar da kendileri için çok önemli olan birçok değerli malzemeyi satışa çıkardılar.
GALATASARAYLI bir taraftar imzalı formasını satışa çıkardı.
TRABZON taraftarı da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
FENERBAHÇELİ taraftarlar, ömür boyu saklayacağı eşyayı satıyorlar.
BEŞİKTAŞ'IN şampiyonluk formaları da satışa çıkmış durumda.
BİRLİKTE ÇAY İÇECEĞİZ
DEPREMDE enkaz altında kalan bir vatandaş, kurtarma ekipleriyle olan sohbetinde ilk takımının Trabzonspor, ikinci takımının Giresunspor ve üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu ifade etti. Bordo-Mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" paylaşımı yaptı.
PANCU, 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta kaleye geçtiği ve Kadıköy'de 4-3 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki eldivenlerini satışa çıkardı. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da eldivenleri 500 bin TL karşılığında satın aldı. Elde edilen gelirle depremzedelere bağış yaptı. Kocadağ, eldivenleri de Beşiktaş müzesine hediye etti.
DUYGULANDIRAN HAREKET
BEŞİKTAŞ'IN efsane isimlerinden eski milli futbolcu İlhan Mansız da 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yarı finale çıktığı Senegal maçında giydiği ve tarihi golü attığı formayı açık artırma ile satışa çıkardı. İlhan Mansız, sonradan oyuna girdiği çeyrek final maçında Senegal takımına uzatma dakikalarında attığı golle Türkiye'yi tarihi bir zafere taşımıştı. İlhan Mansız'ın o maçta giydiği forma şimdi depremzedelere yardım için satışa çıkartılmış durumda. Bunların yanında ülkemizde birçok takıma gönül veren taraftarlar da kendileri için çok önemli olan birçok değerli malzemeyi satışa çıkardılar.
GALATASARAYLI bir taraftar imzalı formasını satışa çıkardı.
TRABZON taraftarı da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
FENERBAHÇELİ taraftarlar, ömür boyu saklayacağı eşyayı satıyorlar.
BEŞİKTAŞ'IN şampiyonluk formaları da satışa çıkmış durumda.
BİRLİKTE ÇAY İÇECEĞİZ
DEPREMDE enkaz altında kalan bir vatandaş, kurtarma ekipleriyle olan sohbetinde ilk takımının Trabzonspor, ikinci takımının Giresunspor ve üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu ifade etti. Bordo-Mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" paylaşımı yaptı.