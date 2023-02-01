Galatasaray'a Aaron Boupendza teklifi!







BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Suudi kulübü Al-Shabab'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Kanatlarda ve forvette giyebilen yıldız forvet için teklifin masada olduğu ve transferle ilgili son kararı Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceğı öğrenildi.