Galatasaray'a Aaron Boupendza teklifi!

Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Dün Haris Seferovic'le yollarını resmen ayıran Sarı- Kırmızılı takıma menajerlerin Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giyen ve krallık yaşayan Aaron Boupendza için kiralama önerisinde bulunduğu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Suudi kulübü Al-Shabab'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Kanatlarda ve forvette giyebilen yıldız forvet için teklifin masada olduğu ve transferle ilgili son kararı Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceğı öğrenildi.