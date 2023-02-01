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    Galatasaray'a Aaron Boupendza teklifi!

    Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'a menajerler tarafından Aaron Boupendza teklif edildi. Suudi kulübü Al Shabab'ta forma giyen yıldız oyuncu için son kararı Okan Buruk verecek.

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    Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

    Dün Haris Seferovic'le yollarını resmen ayıran Sarı- Kırmızılı takıma menajerlerin Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giyen ve krallık yaşayan Aaron Boupendza için kiralama önerisinde bulunduğu iddia edildi.




    BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
    Suudi kulübü Al-Shabab'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Kanatlarda ve forvette giyebilen yıldız forvet için teklifin masada olduğu ve transferle ilgili son kararı Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceğı öğrenildi.

        Yıldız forvet Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ama daha sonra transfer gerçekleşmemişti. Sarı- Kırmızılı takım 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 22 golle gol kralı olan Boupendza için Okan Buruk'un vereceği direktife göre hareket edecek.

        Boupendza, Suudi kulübü ile bu sezon 8 maçta forma giyip 3 gol, 3 asistle oynadı. Boupendza'nın kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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        Haberler Spor Galatasaray'a Aaron Boupendza teklifi!
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