Wout Weghorts’tan 1.9 milyon euro

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta, Hollandalı golcü Wout Weghorst, kariyerine artık Premier Lig devi Manchester United'da devam edecek. Dün İstanbul'dan özel uçakla İngiltere'ye giden futbolcu ile ilgili detaylar netlik kazandı. Kartal'ın kasasına giren rakamın 1.9 milyon Euro olduğu belirtildi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Weghorst'un transferi sonrası Beşiktaş'ın kasasına 3 milyon Euro girerken, Hollandalı futbolcuya önceki alacaklarından 1.1 milyon Euro ödendi. Kara Kartal ile yıllık 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşan futbolcunun 300 bin Euro alacağından da feragat ettiği öğrenildi. 30 yaşındaki Wout Weghorst, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 18 maçta 9 gol, 4 asist üretti.
GÜNEŞ'TEN KONYASPOR UYARISI
Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada kondisyon ve taktik çalışmalar öne çıktı. Futbolcularından 14 Ocak'taki Konyaspor deplasmanından 3 puan istediğini ifade eden Güneş, sık sık uyarılarda bulundu.
MULEKA İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Geçen sezon Kasımpaşa forması ile 14 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine iyi başlasa da devamını getirememişti. Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Jackson Muleka, varlığını yeniden hissettirmenin hesaplarını yapıyor. Yıllık 1 milyon Euro kazanan Demokratik Kongolu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
KALECİ GİBİ HATIRLANMAKTAN RAHATSIZIM
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, 17 Nisan 2005'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandıkları ve Oscar Cordoba'nın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçtiği Fenerbahçe derbisi hakkında flaş sözlere imza attı. Pancu, "Ben kaleci gibi anılmaktan rahatsızım. Daha önemli goller attım. Benim yerim forvet hattıydı, kalecilik değildi. İnsanlar benim attığım çok kritik golleri hafızasından çıkarmamalı" dedi.