Wout Weghorts’tan 1.9 milyon euro





GÜNEŞ'TEN KONYASPOR UYARISI

Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada kondisyon ve taktik çalışmalar öne çıktı. Futbolcularından 14 Ocak'taki Konyaspor deplasmanından 3 puan istediğini ifade eden Güneş, sık sık uyarılarda bulundu.

MULEKA İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Geçen sezon Kasımpaşa forması ile 14 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine iyi başlasa da devamını getirememişti. Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Jackson Muleka, varlığını yeniden hissettirmenin hesaplarını yapıyor. Yıllık 1 milyon Euro kazanan Demokratik Kongolu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.