Galatasaray'ın 37'lik golcüsü Bafetimbi Gomis zirvede

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, son dönemde attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransız yıldız, 2022 yılında Avrupa'da 37 yaş üzeri futbolcular arasında en fazla gol atan isim durumunda. 2022 yılında Galatasaray'da 15, Al Hilal'de ise 1 gol atarak 16 gole ulaşan yıldız futbolcu, dünyada ise 37 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla gol atan 5. oyuncu konumunda. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Gomis'in bu sezon Süper Lig'de 6 golü var. Dünyada 37 yaş üstü oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncu Andre Pierre-Gignac... Fransız yıldız, Tigres formasıyla bu sezon 22 kez fileleri sarstı.





2022'DE EN FAZLA GOL ATAN 37 YAŞ ÜZERİ OYUNCULAR