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    Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli'den samimi açıklamalar!

    Beşiktaş kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Dele Alli, “Taraftarın desteğine yüzde 120 ile katkı vereceğim. Şampiyonluk adına elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sevginin karşılığı şampiyonluk olmalı

    Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Dele Alli, "Tecrübe edinmeme katkı verdikleri her şey için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ben de onlara bunun karşılığında yüzde yüz 120'yle katkı vermek istiyorum. En önemli hedefim, onlar için elimden gelenin fazlasını yapmak olacak. Sahada olduğumuz her an onların da bir şeylerden zevk almasını istiyorum ve lütfen alsınlar da. Çünkü ben öyle yapıyorum. Hep birlikte şampiyonluğa ulaşmamız adına elimden gelenin fazlasını yapacağımdan yana hiçbir şüpheleri olmasın" diye konuştu.



    SÜPERSİNİZ SULTANLAR
    A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ilk sete iyi başlayamadı ve fark 5 sayıya kadar çıktı. Hande'nin etkili oyunuyla farkı eriten milliler seti 25-21 kazandı. 2. sette de 4 sayı geri düşen milliler Zehra ve Eda'nın sayılarıyla toparlandı ve seti 25-18 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti de 25-21 alan Sultanlar maçı 3-0 kazandı. Puanını 14'e çıkaran Türkiye grupta 3. sırada yer aldı. Sultanlar gruptaki 2. maçında bugün TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.



    NELSSON'UN MAAŞI ARTTI
    Galatasaray, Victor Nelsson'un 900 bin Euro olan ücretini 1.3 milyon Euro'ya yükseltti. Nelsson'un 2026'ya kadar olan sözleşme süresi ve 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise değişmedi. Sarı-Kırmızılılar Sacha Boey'la da yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.



        BERKAN SOL BEKE GEÇECEK!
        Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesinde kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kerem ve Yunus'un performansından memnun olmayan Buruk, diğer yerli oyuncuları kullanmak istiyor. Tecrübeli teknik adamın Berkan Kutlu'yu sol bekte deneyeceği öğrenildi. Kazımcan Karataş da idmanlarda denenecek. İki oyuncudan verim alınırsa Kerem ve Yunus'tan en az biri kenara gelecek.



        TOROĞLU'NDAN ŞOK EDiCİ İDDİA: İŞTE O ÜÇ YÖNETİCİ!
        TFF eski yöneticisi Selim Soydan geçtiğimiz günlerde A Spor yayınında, "Bazı Galatasaraylı yöneticiler TFF'ye giderek 'Terim'e fazla ceza verin ki ondan kurtulalım' dedi" ifadesini kullanmıştı. Bu iddia büyük ses getirirken, söz konusu yöneticilerin kim olduğu büyük bir merak uyandırmıştı. Önceki akşam yine A Spor'un canlı yayınında Erman Toroğlu'ndan bu iddialara yönelik çok flaş bir açıklama geldi. Toroğlu, "TFF'ye gidip 'Fatih Terim'e cezayı fazla verin de kurtulalım' diyen Galatasaraylı yöneticileri araştırdım. Üç tane isim öğrendim. Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak." açıklamasını yaptı. Toroğlu'nun ismini verdiği yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst geçmişte Fatih Terim'le çok yakın ilişkiler içinde olan iki eski yönetici. Yusuf Günay ise şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda yer alıyor. Toroğlu'nun iddiasıyla ilgili konunun muhataplarından bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.



        GEÇEN SEZON UÇURDULAR ŞİMDİ İSTENMİYORLAR
        Daha önce çalıştığı birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandıran teknik direktör Jorge Jesus bazı isimlerin de üstünü çizdi. Bu isimlerin başında ise Serdar Dursun ve Miha Zajc geliyor. Bu sezon sadece 4 Süper Lig maçında 148 dakika görev alan Serdar Dursun, şans bulduğu dakikalarda 2 asiste imza attı. Yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcü takımdan ayrılmaya karar verdi. Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da takımdan ayrılmayı düşünen isimlerden. Adana Demirspor ile oynanan lig maçında fileleri havalandıran ve sonrasında kesik yiyen tecrübeli orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroya alınmadı. İki yıldız oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'nin en skorer isimleriydi. Serdar Dursun, Süper Lig'de 15 golle takımının en golcü ismi olurken onu 9 golle Miha Zajc takip etti. Serdar Dursun 19, Zajc ise 11 gole katkıda bulundu.



            RENNES DÖRTLÜSÜNE "HAZIR OL" EMRİ
            Fenerbahçe'nin yarın AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda 4 ismin yeri garanti gibi. Larnaca önüne takımını 3-4-3 sistemi ile çıkartacak olan Portekizli teknik adam Rennes deplasmanında maçı 2-0'dan çevirerek 2-2'ye getiren takımın 4 oyuncusuna bu maçta şans verecek. Fenerbahçe'de Osayi orta sahanın solunda, Alioski solda, İsmail Yüksek de göbekte oynayacak. Bu dörtlünün önünde yine İrfan Can Kahveci görev yapacak. Jesus'un Mert Hakan'ı da bu maçta oynatmayı düşündüğü ancak dünkü idmanda sakatlanması nedeniyle başka bir oyuncuyu orta sahada görevlendireceği öğrenildi.

            MERT HAKAN SAKATLANDI
            UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3 maçında yarın AEK Larnaca ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. İdman 1.5 saat sürdü. Dizinden sakatlanan Mert Hakan idmanı yarım bıraktı

            GENEL KURUL 19 EKİM'DE
            Trabzon'da 52. Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 19 Ekim'de Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim'de çoğunluk aranmaksızın Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacak.

            MONACO MAÇINA GÜRCÜ HAKEM
            Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Monaco ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek. F.Bahçe- AEK Larnaca maçında ise İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. RFSBaşakşehir: Radu Petrescu, Sivasspor- Balkani: Jose L.Munuera.

            KİNG VE LUAN PERES YİNE YOK
            AEK Larnaca karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber gelmedi. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Joshua King ve Luan Peres'in henüz forma giyecek duruma gelmedikleri öğrenildi.

            DJANİNY VE GBAMİN MÜJDESİ
            UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Monaco ile karşılacak olan Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan Djaniny ve Gbamin antrenmanda yer alırken Abdülkadir Ömür antrenmana çıkmadı.

            SAISS FARK YARATIYOR
            Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Tayyip Talha Sanuç'la birlikte rakiplerine geçit vermeyen Romain Saiss göz doldurdu. Faslı yıldız, 13 top kazanırken 8 hava topu mücadelesinde de başarı sağladı. 10 uzun pasta 7 isabet sağlayan Saiss, Tayyip Talha ile birlikte gelecek maçlar için savunmada güven verdi. Tecrübeli oyuncu, Vida'nın boşluğunu en iyi şekilde doldurmuş oldu.

            Kapadokya Boostcamp heyecanı için geri sayım
            TÜRK Telekom Prime sponsorluğunda düzenlenen 'Kapadokya Boostcamp' bisikletseverlerle buluşuyor. 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında; Türkiye'de ilk kez açılacak asfaltsız yollarda gerçekleşen "gravel" bisiklet rotası ile bisikletseverler heyecanlı bir sürüş deneyimi yaşayacak. Sporcular ayrıca, Erciyes Dağı'na tırmanacak.

            KARŞIYAKA AEK'YI MCCOLLUM'LA YIKTI
            Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka konuk ettiği AEK'yı 91-88 yendi. Karşıyaka'da McCollum 29 sayı üretti. Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray Nef ile Bahçeşehir sahne alacak. C Grubu'nda Galatasaray'ın Oostende'ye konuk olacağı maç 21.00'de başlayacak. D Grubu'nda Bahçeşehir ise Igokea ile 19.00'da karşılaşacak.

            140 GÜNLÜK BÜYÜK HASRET SONA ERİYOR
            Süper Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak. Gaziantep FK, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı. Gaziantep, en son geçen sezonun son maçında Ç.Rizespor'u Kalyon Stadı'nda ağırlamıştı.

            CARLOS ALCARAZ'DAN SÜRPRİZ VEDA
            Kazakistan'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasına katılan sezonun formda ismi Alcaraz, sürpriz bir yenilgi aldı. Bu sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan 19 yaşındaki tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 1 saat 46 dakika süren maçın ardından 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

            INTER BARÇA'YI HAKAN'LA DEVİRDİ
            UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter sahasında konuk ettiği Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun 45+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde diğer sonuçlar: Bayern-V. Plzen: 5-0, Marsilya-S.Lizbon: 4-1, Porto- Leverkusen: 2-0, Club Brugge-A.Madrid: 2-0, Ajax-Napoli: 1-6, Frankfurt-Tottenham: 0-0, Liverpool-Rangers: 2-0.

            MİLLİ TAKIMIMIZ MEKSİKA KARŞISINDA
            Ampute Futbol Milli Takımımız ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası son 16 turunda bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri'nde Meksika ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ampute Milli Takımımız Meksika'yı geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

            UEFA'DAN TÜRK HAKEME GÖREV
            FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Malmö ile Union Berlin takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek. İsveç'in Malmö şehrinde TSİ 19.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

            SAMSUNSPOR'DA KIRIK ŞOKU YAŞANDI
            Samsunspor'da Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Bandırmaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edildi. Şu an İstanbul'da bu hafta içi bir operasyon planlanıyor" denildi.

            SEZONUN EN GOLSÜZ HAFTASI YAŞANDI
            Süper Lig'de geride kalan haftada sezonun en az gol atılan haftası yaşandı. Ligin 8. haftasında oynanan 9 maçta sahaya çıkan 18 takım toplam 16 gol atabildi. Maç başına 1,77 gol ortalamasının yaşandığı hafta da takımlar genel olarak hücum performanslarıyla futbolseverleri mutlu edemedi.

            YENİ MALATYA'DA ARSLAN DÖNEMİ BİTTİ
            1. lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı. Açıklamada, "Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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            Haberler Spor Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli'den samimi açıklamalar!
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