Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli'den samimi açıklamalar!

RENNES DÖRTLÜSÜNE "HAZIR OL" EMRİ

Fenerbahçe'nin yarın AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda 4 ismin yeri garanti gibi. Larnaca önüne takımını 3-4-3 sistemi ile çıkartacak olan Portekizli teknik adam Rennes deplasmanında maçı 2-0'dan çevirerek 2-2'ye getiren takımın 4 oyuncusuna bu maçta şans verecek. Fenerbahçe'de Osayi orta sahanın solunda, Alioski solda, İsmail Yüksek de göbekte oynayacak. Bu dörtlünün önünde yine İrfan Can Kahveci görev yapacak. Jesus'un Mert Hakan'ı da bu maçta oynatmayı düşündüğü ancak dünkü idmanda sakatlanması nedeniyle başka bir oyuncuyu orta sahada görevlendireceği öğrenildi.



MERT HAKAN SAKATLANDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3 maçında yarın AEK Larnaca ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. İdman 1.5 saat sürdü. Dizinden sakatlanan Mert Hakan idmanı yarım bıraktı



GENEL KURUL 19 EKİM'DE

Trabzon'da 52. Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 19 Ekim'de Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim'de çoğunluk aranmaksızın Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacak.



MONACO MAÇINA GÜRCÜ HAKEM

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Monaco ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek. F.Bahçe- AEK Larnaca maçında ise İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. RFSBaşakşehir: Radu Petrescu, Sivasspor- Balkani: Jose L.Munuera.



KİNG VE LUAN PERES YİNE YOK

AEK Larnaca karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber gelmedi. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Joshua King ve Luan Peres'in henüz forma giyecek duruma gelmedikleri öğrenildi.



DJANİNY VE GBAMİN MÜJDESİ

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Monaco ile karşılacak olan Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan Djaniny ve Gbamin antrenmanda yer alırken Abdülkadir Ömür antrenmana çıkmadı.



SAISS FARK YARATIYOR

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Tayyip Talha Sanuç'la birlikte rakiplerine geçit vermeyen Romain Saiss göz doldurdu. Faslı yıldız, 13 top kazanırken 8 hava topu mücadelesinde de başarı sağladı. 10 uzun pasta 7 isabet sağlayan Saiss, Tayyip Talha ile birlikte gelecek maçlar için savunmada güven verdi. Tecrübeli oyuncu, Vida'nın boşluğunu en iyi şekilde doldurmuş oldu.



Kapadokya Boostcamp heyecanı için geri sayım

TÜRK Telekom Prime sponsorluğunda düzenlenen 'Kapadokya Boostcamp' bisikletseverlerle buluşuyor. 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında; Türkiye'de ilk kez açılacak asfaltsız yollarda gerçekleşen "gravel" bisiklet rotası ile bisikletseverler heyecanlı bir sürüş deneyimi yaşayacak. Sporcular ayrıca, Erciyes Dağı'na tırmanacak.



KARŞIYAKA AEK'YI MCCOLLUM'LA YIKTI

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka konuk ettiği AEK'yı 91-88 yendi. Karşıyaka'da McCollum 29 sayı üretti. Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray Nef ile Bahçeşehir sahne alacak. C Grubu'nda Galatasaray'ın Oostende'ye konuk olacağı maç 21.00'de başlayacak. D Grubu'nda Bahçeşehir ise Igokea ile 19.00'da karşılaşacak.



140 GÜNLÜK BÜYÜK HASRET SONA ERİYOR

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak. Gaziantep FK, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı. Gaziantep, en son geçen sezonun son maçında Ç.Rizespor'u Kalyon Stadı'nda ağırlamıştı.



CARLOS ALCARAZ'DAN SÜRPRİZ VEDA

Kazakistan'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasına katılan sezonun formda ismi Alcaraz, sürpriz bir yenilgi aldı. Bu sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan 19 yaşındaki tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 1 saat 46 dakika süren maçın ardından 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.



INTER BARÇA'YI HAKAN'LA DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter sahasında konuk ettiği Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun 45+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde diğer sonuçlar: Bayern-V. Plzen: 5-0, Marsilya-S.Lizbon: 4-1, Porto- Leverkusen: 2-0, Club Brugge-A.Madrid: 2-0, Ajax-Napoli: 1-6, Frankfurt-Tottenham: 0-0, Liverpool-Rangers: 2-0.



MİLLİ TAKIMIMIZ MEKSİKA KARŞISINDA

Ampute Futbol Milli Takımımız ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası son 16 turunda bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri'nde Meksika ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ampute Milli Takımımız Meksika'yı geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.



UEFA'DAN TÜRK HAKEME GÖREV

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Malmö ile Union Berlin takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek. İsveç'in Malmö şehrinde TSİ 19.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.



SAMSUNSPOR'DA KIRIK ŞOKU YAŞANDI

Samsunspor'da Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Bandırmaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edildi. Şu an İstanbul'da bu hafta içi bir operasyon planlanıyor" denildi.



SEZONUN EN GOLSÜZ HAFTASI YAŞANDI

Süper Lig'de geride kalan haftada sezonun en az gol atılan haftası yaşandı. Ligin 8. haftasında oynanan 9 maçta sahaya çıkan 18 takım toplam 16 gol atabildi. Maç başına 1,77 gol ortalamasının yaşandığı hafta da takımlar genel olarak hücum performanslarıyla futbolseverleri mutlu edemedi.



YENİ MALATYA'DA ARSLAN DÖNEMİ BİTTİ

1. lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı. Açıklamada, "Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

