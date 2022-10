İNGİLİZ MEDYASINDAN EFSANE KAPAK

Manchester City, kendi evinde ezeli rakibi United'ı 6-3 gibi ezici bir skorla geçti. Ünlü İngiliz gazetesi Mirror, "Six and The City" başlığıyla "Sex And The City" dizisine göndermede bulundu.

