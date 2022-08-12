Fenerbahçe turladı geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Çek temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak eledi. İlk maçı da Kadıköy'de 3-0 kazanan temsilcimiz play off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında topla daha çok oynayan takım F.Bahçe oldu.



İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutunda kaleci Nguyen'in çeldiği top kornere çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.



SERDAR'DAN HARİKA FÜZE...

57. dakikada Lemos'un uzaklaştırdığı topu indiren Serdar Dursun iki rakibini çalımladıktan sonra uzaktan çıkardığı harika şutla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçtirdi.



SLOVACKO HEMEN EŞİTLEDİ

58. dakikada Altay'dan seken topu önünde bulan Sasinka'nın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erince Fenerbahçe turu geçti.



FENER'İN RAKİBİ AUSTRİA WİEN

SLOVACKO'YU eleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Austria Wien ile eşleşti. Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, Avrupa Ligi gruplarına kalacak.