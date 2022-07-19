Trabzon’a yeni Visca

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir oyuncu daha gündeme geldi. Bordo- Mavililer kadroda düşünmediği Diabate'nin transferi için Partizan kulübüne zorluk çıkartmamıştı.

SCOUT EKİBİ BEĞENDİ

Bordo-Mavili ekibin scout ekibi Diabate'nin transfer olduğu Partizan kulübünde forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nemanja Jovic'i izleyerek beğendiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunduğu öğrenildi. Daha önce Edin Visca'yı da bu yaşlarda tespit eden ve Türkiye'ye getiren tecrübeli teknik adamın, Boşnak asıllı Sırp oyuncunun transferinin gerçekleşmesine sıcak baktığını söylediği belirlendi. Alınan bilgilere göre Partizan oyuncunun şu an için satış listesinde olmadığını ancak böyle bir ihtimal olduğunda Trabzonspor'a Diabate transferinde sağlanan kolaylık nedeniyle öncelik vereceklerini bildirdi. Yönetim, Sırp kulübüyle temasını sürdürüyor.

YENİ KURALA UYUYOR

Jovic, TFF'nin 14 yabancı oyuncu dışında artı üç olarak sunduğu kendi ülkesinin milli takımında en az 10 kez oynamış 21 yaş altı oyuncu kriterlerini de karşılıyor. Geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 48 resmi maçta forma giyen Nemanja Jovic 4 gol ve 6 asistlik performansıyla büyük beğeni topladı.



HAKAN&BEHLÜL YOL AYRIMINDA

TEKNİK direktör Abdullah Avcı genç oyuncular Hakan Yeşil ve Behlül Aydın'ı Slovenya kampına götürmüştü. Performanlarından memnun kalınmayan iki futbolcuya başka kulüplerle görüşmesi için izin verildi.