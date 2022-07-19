Fenerbahçe güç depoladı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Salon çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı. Kanarya, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.