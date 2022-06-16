Türkiye Futbol Federasyonu bugün yeni başkanını seçecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başlayacak.

Süper Lig kulüplerinin çok büyük bir kısmının desteğini alan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak seçime girmesi ve Türk futbolunun yeni patronu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TFF'den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvuruda bulunmuştu. Ancak bu isimlerin yeterli imzayı toplayamadığı ve divan kurulu tarafından TFF statüsünün 38. maddesi gereği seçimde yer alamayacağı öğrenildi. Genel kurul öncesi en çok merak edilen noktalardan birisi Yılmaz Büyükekşi'nin yönetim listesi olacak.

Dün gece geç saatlere kadar liste çalışmalarının sürdüğü ve bazı isimlerin bu sabah kesinlik kazanacağı öğrenildi. Kulislerde konuşularlara göre listede olması kesinleşen isimler Haluk Kalyoncu, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, Mehmet Baykan, Cengiz Zülfikaroğlu, Volkan Can ve Bülent Demirlek.