Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst golüyle galibiyeti getirdi, Galatasaray'ın gözdesi Witsel perdeyi açtı!

WEGHORST'TAN ALTIN GOL

Bir diğer karşılaşmada ise Galler ile Hollanda kozlarını paylaştı. Konuk ekip Hollanda, 50. dakikada Koopmeiners ile öne geçerken, 90+2. dakikada Norrington-Davies'in golüne engel olamadı ve maçta eşitlik sağlandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Weghorst, dakika 90+4'te sahneye çıktı ve Hollanda'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.