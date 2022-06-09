Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst golüyle galibiyeti getirdi, Galatasaray'ın gözdesi Witsel perdeyi açtı!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A ve B liglerinde oynanan 4 karşılaşma ile sürdü.
PERDEYİ G.SARAY'IN GÖZDESİ WITSEL AÇTI
Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika ile Polonya karşı karşıya geldiler. Deplasman ekibi, 28'inci dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Witsel'in golüyle eşitliği yakalayan ve perdeyi açan Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Dendoncker ve 90+3'te Openda'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
WEGHORST'TAN ALTIN GOL
Bir diğer karşılaşmada ise Galler ile Hollanda kozlarını paylaştı. Konuk ekip Hollanda, 50. dakikada Koopmeiners ile öne geçerken, 90+2. dakikada Norrington-Davies'in golüne engel olamadı ve maçta eşitlik sağlandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Weghorst, dakika 90+4'te sahneye çıktı ve Hollanda'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ GRUP 4
B LİGİ GRUP 1
İrlanda Cumhuriyeti - Ukrayna: 0-1
İskoçya - Ermenistan: 2-0