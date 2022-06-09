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    • Spor
    • 09.06.2022 08:54
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    • 09.06.2022 08:57
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst golüyle galibiyeti getirdi, Galatasaray'ın gözdesi Witsel perdeyi açtı!

    UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Hollanda, geceyi galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek için mesai harcadığı Wout Weghorst attığı golle takımına galibiyeti getirirken, Galatasaray'ın peşinde olduğu Witsel de golüyle galibiyette başrol oynadı.

    Weghorst ve Witsel’den şov gecesi!

    UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A ve B liglerinde oynanan 4 karşılaşma ile sürdü.

    PERDEYİ G.SARAY'IN GÖZDESİ WITSEL AÇTI
    Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika ile Polonya karşı karşıya geldiler. Deplasman ekibi, 28'inci dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Witsel'in golüyle eşitliği yakalayan ve perdeyi açan Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Dendoncker ve 90+3'te Openda'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    WEGHORST'TAN ALTIN GOL
    Bir diğer karşılaşmada ise Galler ile Hollanda kozlarını paylaştı. Konuk ekip Hollanda, 50. dakikada Koopmeiners ile öne geçerken, 90+2. dakikada Norrington-Davies'in golüne engel olamadı ve maçta eşitlik sağlandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Weghorst, dakika 90+4'te sahneye çıktı ve Hollanda'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

    A LİGİ GRUP 4

    Belçika - Polonya: 6-1

    Galler - Hollanda: 1-2

    B LİGİ GRUP 1

    İrlanda Cumhuriyeti - Ukrayna: 0-1

    İskoçya - Ermenistan: 2-0

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst golüyle galibiyeti getirdi, Galatasaray'ın gözdesi Witsel perdeyi açtı!
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