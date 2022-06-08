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    Yıldız futbolcu Talisca Corinthians yolcusu! Brezilya kulübüyle her konuda anlaştı

    Suudi basınına göre Talisca Al Nasr’dan ayrılıyor. Pereira’nın çalıştırdığı Corinthians’a transfer oluyor... Talisca’nın Brezilya kulübüyle her konuda anlaştığı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Vitor Pereira’dan Talisca çalımı!

    Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen Talisca rotasını Brezilya'ya çevirdi. Al Nasr'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun Pereira'nın takımı Corinthians ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Suudi basınına göre yıldız futbolcu Brezilya kulübü ile her konuda anlaştı. Corinthians'ın Al Nasr ile anlaşması bekleniyor. Talisca'nın ülkesine gitmeyi çok istediği ve bu nedenle Corinthians'ın teklifini değerlendirmeye aldığı bildirildi. Talisca'nın sözleşmesi 2024'te bitiyor.



    BEŞİKTAŞ BENİ İSTEMİYOR!
    Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, transferi hakkında konuştu. Deneyimli futbolcu, "Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş beni istemiyor." ifadeleriyle transferine netlik kavuşturdu.



    TORİNO'NUN RIDVAN ISRARI!
    Adı bir süredir Frankfurt ve Torino ile anılan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor. İtalyanlar'ın önemli gazetesi Tuttosport, Beşiktaş'ın Torino'nun Rıdvan için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini belirtse de tarafların yeniden masaya oturmaya hazırlandığını yazdı. Rıdvan Yılmaz için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin de hatırlatıldığı haberde ise oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin Torino için avantaj olabileceğine atıfta bulunuldu. Öte yandan Beşiktaş ise 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını uzatarak genç sol bekin satışında elini daha da güçlendirmek istiyor.



        KOMBİNE FİYATLARI EL YAKIYOR!
        Fenerbahçe yeni kombine fiyatlarını açıkladı. Maraton Tribünü alt: 8.700-21.750 Maraton Üst: 3.700- 6.650 Fenerium Alt: 8.700-17.400 Fenerium Üst: 3700-6.650 lira arasında değişiyor. Kale arkası 2.950 lira. Öğrenciye ise 1475 lira. Divan üyelerine ise Maraton alt 5.500 lira.



        OZAN TUFAN HULL CİTY YOLUNDA!
        Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, Hull City yolunda. Ozan ile daha önce el sıkışan Hull City, Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede de büyük oranda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncunun kısa süre içinde İngiliz ekibine transferinin resmileşmesi bekleniyor.



        İLK RAUNT FENERBAHÇE'NİN
        ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 85-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Başa baş geçen ilk çeyreği Anadolu Efes, Dunston'ın basketiyle 20-18 önde tamamladı. Maçta ilk devre ise 37-37 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 59-53 önde girdi. Maçın en skoreri 20 sayı atan Efesli Beaubouis oldu. Sarı-Lacivertliler maçı da 9 sayı farkla kazanarak final serisinde durumu 1-0'a getirdi. Seride ikinci maç yarın yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyet elde eden taraf sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.



            FENER'İN RAKİBİ BETİS
            Jorge Jesus'un transferdeki gözdesi olan Bruno Henrique'ye İspanyol ekibinin de talip olduğu belirtiliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Flamengo'lu Bruno Henrique için temasları sürüyor. Ancak İspanya'dan Sarı- Lacivertliler'in moralini bozacak bir haber geldi. Brezilyalı futbolcu için La Liga ekiplerinden Real Betis'in de harekete geçtiği iddia ediliyor. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe yönetiminin Bruno Henrique ile temasları hızlandırdığı öğrenildi.



            DJANİNY İLE 2 YIL DAHA
            Trabzonspor'da sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Djaniny Semedo'nun kontratının uzatılması adına görüşmeler başladı. Yönetimin, deneyimli forvet oyuncusuna 2 yıllık yeni kontrat önerdiği ve Djaniny'nin de bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. Yıldız futbolcu geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.



            ROMA'DA SAVAŞ KAPIDA!
            Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken, bir flaş iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



                MANCİNİ VE DE ZERBİ GEL DESEK GELİR!
                Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kısa bir süre kala başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'dan iddialı açıklamalar geldi. Hamamcıoğlu, Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil" dedi. Hamamcıoğlu'nun bahsettiği genç hocanın Roberto De Zerbi olduğu biliniyor. Şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getiren Hamamcıoğlu, "Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.



                MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU
                TFF Başkanlığı için aday olacağını açıklayan bu bağlamda sunumlar ve görüşmeler yapan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa resmen aday oldu. Başvuru dilekçesini noter yoluyla ileten Büyükekşi, bu aşamada yönetim kurulu listesi vermedi. Resmi olarak başvuru dilekçesini veren tek isim olan Mehmet Büyükekşi'nin henüz listesini belirlemediği öğrenildi.



                FURKAN KORKMAZ'DAN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
                NBA'de Philadelphia 76 ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, FIBA'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız basketbolcu," "Çok yoğun ve önemli bir yaz olacak. Milli takımın benim için anlamı çok derin. Bu yüzden sezon ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda milli takım için her zaman hazır olacağım." ifadelerini kullandı.



                    DARÜŞŞAFAKA, CAN KORKMAZ'I TRANSFER ETTİ
                    ING Basketbol Ligi takımlarından Darüşşafaka, Can korkmazı transfer etti. Daçka," 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka'mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz'a Yeşil-Siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz"denildi.



                    ROMA, ZEKİ ÇELİK'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR
                    Roma'nın, Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'i transfer etmek için Fransız kulübü ile temaslara başladı. İtalyan basını, Roma'nın, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Fransız ekibiyle 143 maça çıkan başarılı sağ bek, 8 gol, 14 asistle oynadı. Zeki'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.



                    NEWCASTLE UNİTED MERİH'İN PEŞİNDE
                    İtalyan basını Newcastle United'in Juventus'ta forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığını iddia etti. Haberde, İngiliz kulübünün genç yıldız için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren 24 yaşındaki yıldız, 42 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

                    ALEX TEİXEİRA DA ÜLKESİNE DÖNEBİLİR!
                    Beşiktaş'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Alex Teixeira'nın menajeri Katar ve Brezilya kulüpleriyle görüşüyor. Yıldız futbolcu da ülkesine dönmek istiyor.

                    ABDÜLKERİM PAZARLIĞI SÜRÜYOR
                    F.Bahçe transferde çok gizli bir çalışma yürütüyor... Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı için kulübüyle pazarlık yapılıyor.

                    DARİCA MASTER'İN BÜYÜK BAŞARISI
                    Antalya'da düzenlenen masterlar şampiyonasında Kocaeli Darıca'yı temsil eden Darıca Master 2.oldu. Daha önce 1 şampiyonluğu ve 3.lüğü bulunan Darıca Master'da Volkan Güven turnuvanın gol kralı oldu. Takımın kadrosunda Evren Nuri Turhan, Tarık Daşgün gibi efsaneler bulunuyor. Kocaeli temsilcisi, şuan yurt dışındaki şampiyonalara hazırlanıyor.

                    VAKIFBANK'TA HACKLEY İLE YOLLAR AYRILDI
                    Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank, Michelle Barthsch- Hackley ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada," 2019- 2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"denildi.

                    SEVİLLA TARAFTARI 'MARCAO' DEDİ
                    Sevilla, Marcao'nun transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanırken, taraftarlar da tercihini yaptı. Fichaces isimli internet sitesi Sevilla taraftarlarına "Hangi stoperin transfer edilmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette zirve açık ara Marcao'nun oldu. Genç yıldız oyların yüzde 73'ünü aldı.

                    ANTALYA ALPEREN'İ KADROSUNA KATTI
                    Antalyaspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada ,"Futbolcumuza hoş geldin der, Kırmızı-Beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. Bu sezon İstanbulspor ile 38 maç çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 42 gol gördü.

                    SİVASSPOR ÇALIMBAY'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                    Süper Lig takımlarından Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktörü- Rıza Çalımbay'ın kontratının 1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı," İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekle getirmek için bütün çabayı göstereceğiz. Taraftarımız bize inansın" şeklinde konuştu.

                    GİANLUCA SCAMACCA PSG'NİN GÜNDEMİNDE
                    İtalyan medyası, PSG'nin Sassoulo'nun yıldız forveti Gianluca Scamacca'yı gündemine aldı. PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un da yıldız oyuncu ile görüştüğü kaydedildi. 23 yaşındaki yıldız takımıyla bu sezon 38 maçta 16 gol,1 asitlik performans sergiledi. Genç golcünün Sassoulo ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

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                    Haberler Spor Yıldız futbolcu Talisca Corinthians yolcusu! Brezilya kulübüyle her konuda anlaştı
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