Yıldız futbolcu Talisca Corinthians yolcusu! Brezilya kulübüyle her konuda anlaştı

DARÜŞŞAFAKA, CAN KORKMAZ'I TRANSFER ETTİ

ING Basketbol Ligi takımlarından Darüşşafaka, Can korkmazı transfer etti. Daçka," 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka'mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz'a Yeşil-Siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz"denildi.