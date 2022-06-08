Yıldız futbolcu Talisca Corinthians yolcusu! Brezilya kulübüyle her konuda anlaştı

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İtalyan basını Newcastle United'in Juventus'ta forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığını iddia etti. Haberde, İngiliz kulübünün genç yıldız için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren 24 yaşındaki yıldız, 42 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.



ALEX TEİXEİRA DA ÜLKESİNE DÖNEBİLİR!

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Alex Teixeira'nın menajeri Katar ve Brezilya kulüpleriyle görüşüyor. Yıldız futbolcu da ülkesine dönmek istiyor.



ABDÜLKERİM PAZARLIĞI SÜRÜYOR

F.Bahçe transferde çok gizli bir çalışma yürütüyor... Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı için kulübüyle pazarlık yapılıyor.



DARİCA MASTER'İN BÜYÜK BAŞARISI

Antalya'da düzenlenen masterlar şampiyonasında Kocaeli Darıca'yı temsil eden Darıca Master 2.oldu. Daha önce 1 şampiyonluğu ve 3.lüğü bulunan Darıca Master'da Volkan Güven turnuvanın gol kralı oldu. Takımın kadrosunda Evren Nuri Turhan, Tarık Daşgün gibi efsaneler bulunuyor. Kocaeli temsilcisi, şuan yurt dışındaki şampiyonalara hazırlanıyor.



VAKIFBANK'TA HACKLEY İLE YOLLAR AYRILDI

Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank, Michelle Barthsch- Hackley ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada," 2019- 2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"denildi.



SEVİLLA TARAFTARI 'MARCAO' DEDİ

Sevilla, Marcao'nun transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanırken, taraftarlar da tercihini yaptı. Fichaces isimli internet sitesi Sevilla taraftarlarına "Hangi stoperin transfer edilmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette zirve açık ara Marcao'nun oldu. Genç yıldız oyların yüzde 73'ünü aldı.



ANTALYA ALPEREN'İ KADROSUNA KATTI

Antalyaspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada ,"Futbolcumuza hoş geldin der, Kırmızı-Beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. Bu sezon İstanbulspor ile 38 maç çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 42 gol gördü.



SİVASSPOR ÇALIMBAY'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Süper Lig takımlarından Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktörü- Rıza Çalımbay'ın kontratının 1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı," İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekle getirmek için bütün çabayı göstereceğiz. Taraftarımız bize inansın" şeklinde konuştu.



GİANLUCA SCAMACCA PSG'NİN GÜNDEMİNDE

İtalyan medyası, PSG'nin Sassoulo'nun yıldız forveti Gianluca Scamacca'yı gündemine aldı. PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un da yıldız oyuncu ile görüştüğü kaydedildi. 23 yaşındaki yıldız takımıyla bu sezon 38 maçta 16 gol,1 asitlik performans sergiledi. Genç golcünün Sassoulo ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

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