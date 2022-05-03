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    • Spor
    • 03.05.2022 13:41
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    • 03.05.2022 13:47
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    Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Listede Doekhi ve Ortega var

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, transfer bütçesi oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Birçok ekibin listesinde bulunan Kim Min Jae ve Szalai ikilisinden biriyle bu doğrultuda yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, 2 ismi listesine aldı. Bu isimlerden birinin Danilho Doekhi, diğerinin ise Haret Ortega olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’den stoper hamlesi! Listede iki isim var

    Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler şimdiden alternatif stoper arayışlarına başladı. Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda.



    Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


    *Danilho Doekhi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

    Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı.



        1.90 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile ön plana çıkan Hollandalı stoperle 5 büyük ligden birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi.


        *Haret Ortega'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.90 boyundaki Meksikalı Ortega'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

        Fenerbahçe yönetiminin şu anda bu iki yıldız için araştırma aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
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