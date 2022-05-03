Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Listede Doekhi ve Ortega var

Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler şimdiden alternatif stoper arayışlarına başladı. Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda.
Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
*Danilho Doekhi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın
Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı.