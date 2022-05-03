Dünyanın en iyi kutlaması

Trabzonsporlu taraftarlarının Antalyaspor maçının ardından yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünyada ses getirmeye devam ediyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan taraftarları dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla ilgiyi ve beğeniye gören, izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama ise şehir merkezinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland, gölgede bırakıldı. 100 binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını yakarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu görselleri paylaşarak, "Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Bu görseli izleyen birçok yabancı takım taraftarı da, "Dünya'daki tartışmamız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "İnanıyorum, kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim" gibi yorumlarda bulundu.