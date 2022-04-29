Trabzonspor taraftarı şampiyonluk için geri sayımda: Nüfus kutlamalarda 1.5 milyona ulaşacak

Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak.