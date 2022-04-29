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    Trabzonspor taraftarı şampiyonluk için geri sayımda: Nüfus kutlamalarda 1.5 milyona ulaşacak

    Trabzonspor taraftarı şampiyonluk için geri sayımda. Trabzonspor şampiyonluğa adım adım yaklaşırken şehre akın da devam ediyor. 816 bin nüfuslu Trabzon kutlamalarda 1.5 milyona ulaşacak

    Şampiyonluk akını!

    Süper Lig'de Trabzonspor'un yarın Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kente akın sürüyor.

    Şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyen taraftarların talepleri üzerine hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısı 42'ye çıktı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.

    Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak.

        Kentin her yanı Bordo-Mavili bayraklarla süslenirken taraftarlar da şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

        816 bin nüfusa sahip Trabzon'un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.
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