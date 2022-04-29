Trabzonspor taraftarı şampiyonluk için geri sayımda: Nüfus kutlamalarda 1.5 milyona ulaşacak

Süper Lig'de Trabzonspor'un yarın Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kente akın sürüyor.
Şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyen taraftarların talepleri üzerine hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısı 42'ye çıktı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.
Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak.