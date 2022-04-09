Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael gelecek sezon ile ilgili raporu yönetime sundu

Beşiktaş'a adım attığı günden beri otoritesi ve performansıyla dikkatleri çeken teknik direktör Valerien Ismael takımda kalacak ve gidecek isimleri yönetime sundu. Valerin Ismael, raporunu yönetime sundu. Beşiktaş teknik direktörü, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek. Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı. Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş'a veda ediyor. Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi. Atiba ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdülkerim Bardakçı transferine de onay verdi. Fransız çalıştırıcı, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi.
SANTRFOR DA İSTİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien Ismael ayrıca marka bir santrfor alınması için yönetime rapor sundu. Fransız hocanın santrfor konusunda önümüzdeki günlerde yönetimle yeni bir toplantı yapması bekleniyor.
PLANLI PROGRAMLI İLERLİYOR
Valerien Ismael gelecek sezon başarıya ulaşmak için şimdiden çalışmalara başladı. Fransız hoca gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu oluşturmak için çalışıyor.