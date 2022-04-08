SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael gelecek sezonun kadrosunu oluşturuyor. Fransız teknik direktör 5 futbolcunun üzerini çizdi. Takımında ise Konyaspor'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor. Göztepe'den Halil Akbunar ve Atınç Nukan da Beşiktaş'ın radarında.
08.04.2022 21:47 - Son Güncelleme: 08.04.2022 21:47
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerin Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden çalışmalara başladı. Fransız teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu hakkında kararını verdi.
Valerin Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve oynattığı futbolla büyük alkış topladı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 15 futbolcu hakkında kararını verdi.