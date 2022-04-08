RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael gelecek sezonun kadrosunu oluşturuyor. Fransız teknik direktör 5 futbolcunun üzerini çizdi. Takımında ise Konyaspor'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor. Göztepe'den Halil Akbunar ve Atınç Nukan da Beşiktaş'ın radarında.

08.04.2022 21:47 - Son Güncelleme: 08.04.2022 21:47
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı’yı istiyor

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerin Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden çalışmalara başladı. Fransız teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu hakkında kararını verdi.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı’yı istiyor

Valerin Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve oynattığı futbolla büyük alkış topladı.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı’yı istiyor

3-4-3 taktik dizilişiyle Trabzonspor karşısına çıkan Fransız teknik direktör, oynattığı tempolu oyunla dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı’yı istiyor

VALERİN ISMAEL KARARINI VERDİ!
Trabzonspor deplasmanında Siyah-beyazlı taraftarları umutlandıran bir futbol oynatan Valerin Ismael, gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı’yı istiyor

46 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 15 futbolcu hakkında kararını verdi.

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