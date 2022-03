Galatasaray'da tarihi hesaplaşma! Sabah biten Mali Genel Kurul Burak Elmas'ı ibra etmedi

KONSENSÜS SAĞLANMALI

G.Saray'ın eski yöneticisi ve eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan TAKVİM'e konuştu. Galatasaray'ın bu bölünmüşlükle bir yere gidemeyeceğini belirten Özdoğan "Kesinlikle konsensüs sağlanmalı. Güçlü bir yönetim kurulu ile sorunu bilen insanlarla Galatasaray her problemin üstesinden gelir" dedi. Yeni başkanın güçlü bir karakter olması, ağabey olması gerektiğini belirten Özdoğan "Başkan her şeye yetişemez. O nedenle yönetiminin de çok güçlü, birleştirici olması lazım. Ayrıştırıcı olmaması lazım. Bu işler eylemle değil söylemle olur. Eylem yapamıyorsan da hiç gelmeyeceksin. İyi bir yönetim güçlü bir yönetim iyi organize olursa değil TFF, UEFA'da da FIFA'da da devrim yapabilir" dedi. Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin 50 milyon dolar gibi sıcak bir parayı kasaya koyması gerektiğini belirten Özdoğan "Maalesef yeni yönetimin gelir gelmez bütçe açığını finanse etmesi gerekiyor. Ancak her şey para koymakla bitmiyor. Paranın yanında G.Saray'ın manevi değerleri de var. Bunları da iyi bilmek gerekiyor" dedi.



