Galatasaray'da tarihi hesaplaşma! Sabah biten Mali Genel Kurul Burak Elmas'ı ibra etmedi

Galatasaray'da önceki gün gerçekleştirilen genel kurul yaklaşık 22 saat sürdü... Türk spor tarihine geçen genel kurulda Başkan Burak Elmas mali yönden ibra edilirken idari yönden ise ibra edilmedi. Bir başkanın 9 ay gibi kısa bir sürede görev yapıp ibra edilmemesi ise G.Saray camiasında bir ilk olarak tarihe geçti... 05.30'da oylama biterken sonuçlar 07.50'de açıklandı. 801'e 566 oyla ibra edilmeyen Burak Elmas tüzüğün gereği olarak seçim kararı alacağını açıkladı ve "Hakkınızı helal edin" dedi... Üyeler Burak Elmas yönetiminin sonunu hazırlayan genel kurul için 'Tarihi hesaplaşma' yorumunu yaptı..
İşte Burak Elmas'ın sonunu hazırlayan 4 büyük hata:
1) Burak Elmas 19 Haziran'da Fatih Terim kozu ile göreve geldi. Ancak işler kötü gidince faturayı Terim'e kesti. Işıtan Gün ile Terim'in arkasından iş çevirdi. Tecrübeli hocayı gönderiş şekli hep eleştirildi. Üyeler bu hatayı affetmedi.
2) Elmas, menajerlik yapan ve Fatih Terim ile sürekli sorun yaşayan yönetici Işıtan Gün'e sahip çıktı. Baskılara rağmen Gün'ü yönetiminde tuttu.
3) Ali Koç ile yakınlaştı. Galatasaray'ın haklarını savunmamadı... TFF ile yaşanan sorunlarda sessiz kaldı..
4) G.Saray tarihinin en kötü günlerini yaşadı... Ligde düşme hattına yaklaştı... Kötü gidişe Torrent de çare olamadı... Taraftarları ve üyelerin sabrı kalmadı...
KONSENSÜS SAĞLANMALI
G.Saray'ın eski yöneticisi ve eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan TAKVİM'e konuştu. Galatasaray'ın bu bölünmüşlükle bir yere gidemeyeceğini belirten Özdoğan "Kesinlikle konsensüs sağlanmalı. Güçlü bir yönetim kurulu ile sorunu bilen insanlarla Galatasaray her problemin üstesinden gelir" dedi. Yeni başkanın güçlü bir karakter olması, ağabey olması gerektiğini belirten Özdoğan "Başkan her şeye yetişemez. O nedenle yönetiminin de çok güçlü, birleştirici olması lazım. Ayrıştırıcı olmaması lazım. Bu işler eylemle değil söylemle olur. Eylem yapamıyorsan da hiç gelmeyeceksin. İyi bir yönetim güçlü bir yönetim iyi organize olursa değil TFF, UEFA'da da FIFA'da da devrim yapabilir" dedi. Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin 50 milyon dolar gibi sıcak bir parayı kasaya koyması gerektiğini belirten Özdoğan "Maalesef yeni yönetimin gelir gelmez bütçe açığını finanse etmesi gerekiyor. Ancak her şey para koymakla bitmiyor. Paranın yanında G.Saray'ın manevi değerleri de var. Bunları da iyi bilmek gerekiyor" dedi.