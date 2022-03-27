Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.03.2022 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2022 13:34
    ABONE OL

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ibra edilmedi! Galatasaray seçime gidiyor! İlk başkan adayı Metin Öztürk oldu!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Söz konusu durum nedeniyle seçime giden Galatasaray'da ilk başkan adayı da belli oldu.

    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yapılan kongrede Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Adaylığını açıklayan ilk isim ise Metin Öztürk oldu.

    METİN ÖZTÜRK'ÜN BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI
    Metin Öztürk A Spor'da "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, Galatasaray için tek adayım. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım." dedi.

    BURAK ELMAS YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ
    Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

        Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.

        Kulüpte 1 Ocak-16 Haziran'da görevde bulunan merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

        CENGİZ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
        Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı. Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı.

        Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı.

        Mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden onay görmedi. Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı. Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı.

            Bu sonuçla Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

            Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, oyların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

            BURAK ELMAS: HAKKINIZI HELAL EDİN
            Elmas, "Bugünü kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Savaştan kaçtılar! Ukraynalı yetim çocuklar Antalya’ya geldi
            Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas ibra edilmedi! Galatasaray seçime gidiyor! İlk başkan adayı Metin Öztürk oldu!
                SON DAKİKA