Galatasaray Başkanı Burak Elmas ibra edilmedi! Galatasaray seçime gidiyor! İlk başkan adayı Metin Öztürk oldu!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yapılan kongrede Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Adaylığını açıklayan ilk isim ise Metin Öztürk oldu.
METİN ÖZTÜRK'ÜN BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI
Metin Öztürk A Spor'da "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, Galatasaray için tek adayım. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım." dedi.
BURAK ELMAS YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.