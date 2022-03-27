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    • 27.03.2022 17:07
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    • 27.03.2022 17:26
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    Özel Haber I İbra yankıları sürüyor! Galatasaray'ın önemli isimlerinden eski yöneticisi Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas’ın Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda ibra edilmemesinin yankıları sürüyor. Faruk Süren’in açıklamalarının ardından Takvim.com.tr Galatasaray camiasının nabzını tutmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte gözler başkan adaylarına çevrilirken, camianın önemli isimlerinden eski yönetici ve eski Başkan adayı Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr’ye konuştu!

    Galatasaray'ın bu bölünmüşlükle bir yere gidemeyeceğini belirten Özdoğan "Kesinlikle konsensüs sağlanmalı. Güçlü bir yönetim kurulu ile sorunu bilen insanlarla Galatasaray her problemin üstesinden gelir" dedi.



    Yeni başkanın güçlü bir karakter olması, ağabey olması gerektiğini belirten Özdoğan "Başkan her şeye yetişemez. O nedenle yönetiminin de çok güçlü, birleştirici olması lazım. Ayrıştırıcı olmaması lazım. Bu işler eylemle değil söylemle olur. Eylem yapamıyorsan da hiç gelmeyeceksin. İyi bir yönetim güçlü bir yönetim iyi organize olursa değil TFF UEFA'da da FIFA'da da devrim yapabilir" dedi.



    Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin 50 milyon dolar gibi sıcak bir parayı kasaya koyması gerektiğini belirten Özdoğan "Maalesef yeni yönetimin gelir gelmez bütçe açığını finanse etmesi gerekiyor. Bunun için de 50 milyon dolarlık bir kasa kolaylığı şart. Ancak her şey para koymakla bitmiyor. Paranın yanında Galatasaray'ın manevi değerleri de var. Bunları da iyi bilmek gerekiyor. Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun bir yönetim anlaşıyı gerekli. Bugüne kadar ki yönetimlerin başarısız olmalarından biride bu manevi konu. Yeni başkanın bir ağabey olarak herkesi kucaklaması lazım. Bu işin içinden yoksa çıkamayız. Galatasaray'ın son genel kurulu da gösterdi ki camianın bir tüzük değişikliğine gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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