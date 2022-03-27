Özel Haber I İbra yankıları sürüyor! Galatasaray'ın önemli isimlerinden eski yöneticisi Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu!





Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin 50 milyon dolar gibi sıcak bir parayı kasaya koyması gerektiğini belirten Özdoğan "Maalesef yeni yönetimin gelir gelmez bütçe açığını finanse etmesi gerekiyor. Bunun için de 50 milyon dolarlık bir kasa kolaylığı şart. Ancak her şey para koymakla bitmiyor. Paranın yanında Galatasaray'ın manevi değerleri de var. Bunları da iyi bilmek gerekiyor. Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun bir yönetim anlaşıyı gerekli. Bugüne kadar ki yönetimlerin başarısız olmalarından biride bu manevi konu. Yeni başkanın bir ağabey olarak herkesi kucaklaması lazım. Bu işin içinden yoksa çıkamayız. Galatasaray'ın son genel kurulu da gösterdi ki camianın bir tüzük değişikliğine gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.