17. dakikada VAR'dan uyarı geldi. Hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı gösterdi . Fenerbahçe'den karara büyük bir tepki geldi.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde maçın en önemli pozisyonu 17. dakikada yaşandı. 17. dakikada Fenerbahçe'nın atağında Siopis araya girdi. Yunan oyuncunun topa müdahalesini engellemek isteyen İrfan Can Kahveci, kayarak gelen rakibinin kaval kemiğine bastı. Siopis acı içinde yerde kıvranırken VAR'dan maçın hakemi Zorbay Küçük'e izleme tavsiyesi geldi. VAR'dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük sonrasında İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Bu karara Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de maç sonu hakem kararlarını eleştirdi. "Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız." dedi.