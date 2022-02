Trabzonspor’un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'den dobra açıklamalar

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Bordo-Mavili taraftarların sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki futbolcu iki ağır sakatlık yaşamasına rağmen psikolojik olarak nasıl geri döndüğü sorusuna; "Hiç bir zaman pes etmedim. Her şerde bir hayır olduğuna inandım ve Trabzonspor formasıyla bir gün şampiyonluk yaşayacağımın hayalini her zaman kurdum. Tek bir hayal beni güçlü tuttu. Tek amacımız, Trabzonspor formasıyla şampiyonluk görmekti. Bunun hayali ile çalıştık" yanıtını verdi. "Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir" diyen Ömür, "Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.