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    Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Berisha'yı eşi Vesa Berisha savundu

    Fenerbahçe'de performansı nedeniyle tepkileri çeken Berisha'ya sosyal medyadan çok sert eleştiriler yapıldı. Mergim Berisha’nın eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan yapılan eleştirilere çok sert cevap verdi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hayalinde bile başaramazsın!

    Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirileri oklarının hedefinde olan Kosova asıllı Alman santrfor Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı. Kendilerine gönderilen mesajlara sinirlenen ve eşi Mergim Berisha hakkındaki eleştirileri kabul etmeyen Vesa Berisha, "Çok komik. Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum! Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile başaramazsınız" paylaşımını yaptı. Berisha, cumartesi günü son oynanan Giresunspor-Fenerbahçe maçında altıpas üzerinden çok net bir pozisyonda topu auta alınca taraftarların tepkisini çekmişi.



    SERDAR DURSUN AMELİYAT OLDU
    Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü GZT Giresunspor'la mücadele eden Fenerbahçe'de aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşan Serdar Dursun, ameliyat oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Serdar Dursun'un başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Serdar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



    'ORTA'DA BÜYÜK SIKINTI VAR!
    Galatasaray'ın kadrosundaki orta alan oyuncularının 25 haftalık Süper Lig performansı 4 gol ve 3 asist oldu. Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar baş ağrıtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem gözler önüne seriliyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncuları skora sadece 7 gollük katkı yapabildi. Bu katkının çok büyük bölümü de Cicaldau'ya ait. Rumen yıldız 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Berkan Kutlu da 1 asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar ligde orta alan oyuncularından en az skor katkısı alan 3. takım durumunda. Cimbom sadece Malatyave Giresun'u geride bırakabildi. Fenerbahçe'de orta alan oyuncuları 15 gol, 11 asist, Beşiktaş'ta ise 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.



        TARAFTARIN HEDEFİNDE
        Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların büyük tepkisini çekiyor.



        İBRAHİM AKDAĞ ÖZÜR DİLEDİ
        Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.



        CİMBOM'A ÇİFTE MÜJDE
        Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıkları düzelen yıldız oyuncular Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı.



            DERVİŞOĞLU NOKTAYI KOYDU!
            G.Saray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu geleceği ile ilgili yakın çevresine açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi. Dervişoğlu bu sezon istenileni veremedi.



            BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN ŞOKU!
            Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku yaşanıyor... Arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Oğuzhan, Adana deplasmanında forma giyemeyecek. Rosier ve Josef de sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.



            KRİTİK MAÇTA KAZANAN YOK!
            TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Ümraniye ile Erzurum araınsdaki maçta puanlar paylaşıldı... Tam 6 gol izleyen taraftarlar futblo keyfi yaptı...
            TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurumspor 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti. Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi. Bu sonucun ardından Ümraniyespor 46, Erzurumspor ise 42 puana yükseldi.



                DEĞERİMİZE DEĞER KATIYORUZ
                Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çeviren Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz" dedi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi. Bakan Kasapoğlu, "İlk olimpik veledromumuzun tamamlanması, bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak. Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle, sporu iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu... Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.



                USTA 43. SIRADA TAMAMLADI
                2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, alp disiplini kayak erkekler büyük slalomda 43'üncü oldu. 21 yaşındaki milli sporcu, 2 dakika 42.72 saniyelik toplam zamanıyla 43'üncü sırada yer aldı.



                ANTALYASPOR NEFES ALDI
                Antalyaspor, Karagümrük'ü Fernando, Kudryashov ve Mehmedi'nin golleriyle yıktı. Puan-ı nı 27'ye yükselterek düşme hattından çıktı. Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor, 25. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylelikle ligde 9 maç sonra galibiyetle tanışıp puanını 27'ye çıkararak düşme hattından kurtulmayı başardı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Kudryashov ve 85. dakikada Mehmedi kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise bu sonucun ardından 33 puanda kaldı. Antalyaspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Karagümrük ise Sivasspor ile karşılaşacak.



                    SÜPER LİG EKİBİ ALTAY'DA MUSTAFA DENİZLİ ÇIKMAZI
                    Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teknik sorumlu bildiremediği için Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının İzmir'e gelerek sözleşmesini feshetmesini bekliyor.



                    FENERBAHÇE BEKO G.ANTEP'İ MAĞLUP ETTİ
                    ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 70-86 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da Melih 15, Guduric 14 sayı ile mücadele etti. Dün alınan diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Büyükçekmece: 72-74, Merkezefendi-Beşiktaş Icrypex: 76-71, Anadolu Efes-Tofaş: 84-77.



                    GÖZTEPE'DE EKSİKLER FAZLASIYLA CAN SIKIYOR
                    Göztepe'nin bugün deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında 3 önemli isim forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Altay derbisinde sarı kart gören Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic, Hatayspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Adis Jahovic ise Hatay'a götürülmeyen bir diğer isim oldu.



                        YİĞİDO EVİNDE AFFETMEDİ
                        Süper Lig'de Sivasspor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatya'yı 2-1 yendi. Yeni Malatya 31'de Kenan'ın golüyle öne geçti: 0-1. 52'de Kayode ile eşitliği sağlayan Sivas, 70'de Fajr'ın golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

                        LİVERPOOL 3 PUANI TEK GOLLE HANESİNE YAZDIRDI
                        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Premier Lig'in 25. haftasında Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Liverpool'a 3 puanı getiren golü, 40. dakika Fabinho kaydetti. Diğer sonuçlar: Newcastle-Aston Villa: 1-0, Tottenham-Wolves: 0-2, Leicester-West Ham: 2-2.

                        FURKAN'LI PHİLADELPHİA CEDİ'Lİ CLEVEALAND'I YENDİ
                        NBA'de milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 103-93 mağlup etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı. Cleveland Cavaliers'de 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

                        FENER, S.PRAG İÇİN BUGÜN START VERİYOR
                        Dün izin yapan Fenerbahçe, Konfederasyon Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla start verecek

                        KASIMPAŞA ALANYA'YA TAKILDI
                        Kasımpaşa geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Paşa'nın gollerini Fall ve Muleka kaydetti. Alanya'nın golleri Wilson ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

                        OKAN BURUK'TAN YEŞİL IŞIK
                        Bir TV kanalına konuşan Okan Buruk, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" diye konuştu.

                        FİKSTÜR DE ÇOK ZORLU!
                        Ligde tam 6 maçtır kazanamayan Galatasaray önümüzdeki 7 haftada Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep ve Konyaspor gibi çok zorlu rakiplerle mücadele edecek.

                        ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE
                        Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Atakaş Hatayspor ile Göztepe mücadele edecek. Yeni Hatay Staduyu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.

                        KARTAL AÇIK ARA ÖNDE!
                        Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını Siyah-Beyazlılar kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 11 maç ise berabere tamamlandı.

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                        Haberler Spor Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Berisha'yı eşi Vesa Berisha savundu
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