Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Berisha'yı eşi Vesa Berisha savundu





YİĞİDO EVİNDE AFFETMEDİ

Süper Lig'de Sivasspor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatya'yı 2-1 yendi. Yeni Malatya 31'de Kenan'ın golüyle öne geçti: 0-1. 52'de Kayode ile eşitliği sağlayan Sivas, 70'de Fajr'ın golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.



LİVERPOOL 3 PUANI TEK GOLLE HANESİNE YAZDIRDI

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Premier Lig'in 25. haftasında Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Liverpool'a 3 puanı getiren golü, 40. dakika Fabinho kaydetti. Diğer sonuçlar: Newcastle-Aston Villa: 1-0, Tottenham-Wolves: 0-2, Leicester-West Ham: 2-2.



FURKAN'LI PHİLADELPHİA CEDİ'Lİ CLEVEALAND'I YENDİ

NBA'de milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 103-93 mağlup etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı. Cleveland Cavaliers'de 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.



FENER, S.PRAG İÇİN BUGÜN START VERİYOR

Dün izin yapan Fenerbahçe, Konfederasyon Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla start verecek



KASIMPAŞA ALANYA'YA TAKILDI

Kasımpaşa geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Paşa'nın gollerini Fall ve Muleka kaydetti. Alanya'nın golleri Wilson ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.



OKAN BURUK'TAN YEŞİL IŞIK

Bir TV kanalına konuşan Okan Buruk, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" diye konuştu.



FİKSTÜR DE ÇOK ZORLU!

Ligde tam 6 maçtır kazanamayan Galatasaray önümüzdeki 7 haftada Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep ve Konyaspor gibi çok zorlu rakiplerle mücadele edecek.



ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE

Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Atakaş Hatayspor ile Göztepe mücadele edecek. Yeni Hatay Staduyu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.



KARTAL AÇIK ARA ÖNDE!

Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını Siyah-Beyazlılar kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 11 maç ise berabere tamamlandı.

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