Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Berisha'yı eşi Vesa Berisha savundu

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirileri oklarının hedefinde olan Kosova asıllı Alman santrfor Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı. Kendilerine gönderilen mesajlara sinirlenen ve eşi Mergim Berisha hakkındaki eleştirileri kabul etmeyen Vesa Berisha, "Çok komik. Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum! Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile başaramazsınız" paylaşımını yaptı. Berisha, cumartesi günü son oynanan Giresunspor-Fenerbahçe maçında altıpas üzerinden çok net bir pozisyonda topu auta alınca taraftarların tepkisini çekmişi.
SERDAR DURSUN AMELİYAT OLDU
Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü GZT Giresunspor'la mücadele eden Fenerbahçe'de aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşan Serdar Dursun, ameliyat oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Serdar Dursun'un başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Serdar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
'ORTA'DA BÜYÜK SIKINTI VAR!
Galatasaray'ın kadrosundaki orta alan oyuncularının 25 haftalık Süper Lig performansı 4 gol ve 3 asist oldu. Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar baş ağrıtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem gözler önüne seriliyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncuları skora sadece 7 gollük katkı yapabildi. Bu katkının çok büyük bölümü de Cicaldau'ya ait. Rumen yıldız 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Berkan Kutlu da 1 asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar ligde orta alan oyuncularından en az skor katkısı alan 3. takım durumunda. Cimbom sadece Malatyave Giresun'u geride bırakabildi. Fenerbahçe'de orta alan oyuncuları 15 gol, 11 asist, Beşiktaş'ta ise 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.