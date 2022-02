Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Berisha'yı eşi Vesa Berisha savundu

DEĞERİMİZE DEĞER KATIYORUZ

Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çeviren Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz" dedi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi. Bakan Kasapoğlu, "İlk olimpik veledromumuzun tamamlanması, bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak. Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle, sporu iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu... Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.