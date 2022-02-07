Kartal'a 'Şahin' freni! Beşiktaş üst üste ikinci beraberliğini aldı





PENALTI İSYANI

Antalya önünde 2 puan kaybeden Beşiktaş'ta hakem kararlarına büyük tepki verdi. İlk yarıda Vida'nın kafa vuruşunda top Güray'ın koluyla temas etti. Siyah-Beyazlı futbolcular hemen hakem Abdülkadir Bitigen'e penaltı itirazında bulunurken, yaklaşık 2 dakika VAR kontrolü yapıldı. Ancak VAR odasından 'devam' kararı çıktı. Son bölümde ise bu kez Güven'in kafa şutunda top Gökdeniz'in koluna çarptı. Beşiktaş bir kez daha penaltı bekledi. Hakem ise yine 'devam' dedi.



GHEZZAL&JOSEF RİSKE EDİLMEDİ

Hafif sakatlıkları nedeniyle durumları belirsiz olan Rachid Ghezzal ve Josef de Souza dün Antalyaspor karşısında maça yedek başladı. Ancak Önder Karaveli iki yıldızını da ikinci yarıda oyuna aldı. Larin de son haftalarda olduğu gibi 11'de yer alamadı.



TRİBÜNDEN BATSHUAYİ'YE BÜYÜK TEPKİ

Takımın en golcü ismi olan Batshuayi dün etkisiz kaldı. Tribünler Belçikalı yıldızı ıslıklarla protesto etti.



İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktöra Önder Karaveli, Antalyaspor maçının ardından konuştu. Genç hoca, "Beşiktaş sahasında 1 puanı alarak geçmez, geçmemelidir. Bugün maçta istediğimiz şey olmadı. İlk yarının çöpe gittiğini düşünmüyorum. Pozisyonlara girdik ama topa düşündüğümüz kadar sahip olamadık. Kolay top kayıpları yaptık" açıklamasını yaptı.



ÖNCE ÜÇLÜ SONRA DÖRTLÜ!

Teknik direktör Önder Karaveli, Antalyaspor karşısında 3'lü savunmayı tercih etti. Ancak genç hoca ilk yarıda üst üste verilen pozisyonların ardından ikinci devrede 4'lü savunmaya geri döndü. Bu değişim galibiyete yeterli olmadı.



GOL YOLLARINDA SIKINTI: SON 4 MAÇTA 3 GOL

Taraftarı önünde Antalyaspor engelini aşamayan Beşiktaş son dönemde gol yollarında çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 3 gol atabildi. Gaziantep ve Karagümrük engelini 1-0'lık galibiyetlerle aştıktan sonra Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş dün de Antalyaspor önünde 0-0'la iki puan bıraktı. Siyah-Beyazlılar'da özellikle hücumun kilit isimleri Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'daki düşüş dikkatleri çekiyor.