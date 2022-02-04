Trabzonspor için yeni iddia! Lazio'nun İspanyol stoperi Patric'i listeye ekledi

Trabzonspor'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Bordo-Mavililerin bugüne kadar görüştüğü yerli stoperlerin transferi için aşama kat edemedi. Karadeniz Fırtınası, savunmaya yabancı takviyesi de yapabilir.

Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in takımdan ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan Fırtına'nın Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.

28 yaşındaki İspanyol stoper, 2015 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyiyor. Bu sezon 15 karşılaşmada oynadı ve 1 gole imza attı. Patric, 2015 yılında Barcelona B takımından 500 bin Euro bonservis bedeli ile trasfer edilmişti. 2020 yılında 9 milyon Euro değeri olan tecrübeli oyuncu şu anda 5 milyon Euro.