Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu! Sinan Bolat'a teklif yaptı

Fenerbahçe ara transfer döneminde ilginç bir gelişmeye imza attı... Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ı istedi. Ancak Gent kulübü 750 bin Euro istedi. Fenerbahçe ise bu rakamı çok buldu. Görüşmeler tıkanırken Gent'ten bir kez daha indirim istendi. Sinan ile her konuda anlaşma sağlanırken sezon sonu sebest kalacak olan yıldız kaleci en kötü ihtimalle lig sonunda Sarı- Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. 33 yaşında ve 1.86 boyunda olan Sinan da kulübünden anlayış beklediğini söyledi. Fenerbahçe'de Sinan Bolat gelişmesi yaşanırken takımın genç file bekçisi Berke Özer'in yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği ve sürekli forma giyme şansı olacağı bir Avrupa takımına gitmeyi planladığı bildirildi.