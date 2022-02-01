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    Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu! Sinan Bolat'a teklif yaptı

    Forvet ve sol bek takviyesi beklenirken Fenerbahçe'den kaleci hamlesi geldi. Berke Özer sözleşme yenilemeye yanaşmayınca Fener Sinan Bolat'a teklif yaptı. Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Sinan'ın kulübü Gent 750 bin Euro istedi... Pazarlıklar sürüyor... Ancak Gent bırakmazsa Sinan Bolat sezon sonu imzayı atacak.

    Berke gidiyor Sinan geliyor

    Fenerbahçe ara transfer döneminde ilginç bir gelişmeye imza attı... Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ı istedi. Ancak Gent kulübü 750 bin Euro istedi. Fenerbahçe ise bu rakamı çok buldu. Görüşmeler tıkanırken Gent'ten bir kez daha indirim istendi. Sinan ile her konuda anlaşma sağlanırken sezon sonu sebest kalacak olan yıldız kaleci en kötü ihtimalle lig sonunda Sarı- Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. 33 yaşında ve 1.86 boyunda olan Sinan da kulübünden anlayış beklediğini söyledi. Fenerbahçe'de Sinan Bolat gelişmesi yaşanırken takımın genç file bekçisi Berke Özer'in yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği ve sürekli forma giyme şansı olacağı bir Avrupa takımına gitmeyi planladığı bildirildi.



    BERKE İMZALAMIYOR
    Berke Özer'in menajeri önceki hafta Fenerbahçeli kurmaylarla yaptığı görüşmede yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu! Sinan Bolat'a teklif yaptı
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