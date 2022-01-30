ALTAY BAYINDIR HAZIR OLANA KADAR SİNAN BOLAT PLANI

Yapılacak yerli kaleci takviyesi ile hem Altay Bayındır hazır olana kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen hem de Berke'nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleyi şimdiden kaliteli bir isimle takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin bunun üzerine Sinan Bolat için kulübü Gent ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı.