Oynamak istiyor ama takımda yer bulamıyor! Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi büyüyor

TERCİHİ İRFAN CAN

İsmail Kartal, Altay maçıyla birlikte de Mesut Özil'i kulübeye çekmiş ve İrfan Can ile takımını sahaya sürmüştü. İsmail Kartal'ın tercihini İrfan Can'dan yana kullanmış olması sonrası Mesut Özil pek fazla gürültü çıkarmasa da ilk 11'de oynamak isteyen yıldız futbolcu yine de soğuk rüzgarlar estiriyor! Durumun farkında olan İrfan Can Kahveci Altay'a attığı gol sonrasında kulübedeki Mesut Özil'e koşmuş ve yıldız futbolcuya sarılmıştı.