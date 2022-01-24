Oynamak istiyor ama takımda yer bulamıyor! Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi büyüyor

GÜÇLENMESİ ŞART

Ancak gelen bilgilere göre Mesut Özil'in Perreira'nın takımdan ayrılması sonrasında fizik olarak geriye gittiği gerçeği de var. İsmail Kartal'ın bu soğuk savaşa nasıl çare bulacağı merak konusu. Ancak ilk olarak Kartal'ın Mesut Özil'in fizik kapasitesinin yükselmesi için oyuncuya yükleme yapacağı, bu süre zarfında da tercihini İrfan Can'dan yana kullanacağı ifade ediliyor.