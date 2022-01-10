Trabzonspor stoper transferinde yabancı isimlere yöneldi! Hedef Samuel Gigot ve Carlos Salcedo





SALCEDO SICAK BAKIYOR

Fransız stoper Samuel Gigot ile yapılan görüşmelerde oyuncunun birçok taliplisi olduğu yönünde geri dönüş yaptığı, kulübü Spartak Moskova'nın ise sezon sonunda bedelsiz ayrılması yerine oyuncuyu şimdi gönderme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Meksika basınında yer alan haberlere göre de Trabzonspor, Salcedo transferinde hem oyuncu hem de kulübüyle yapılan görüşmelerde önemle mesafe kat etti.

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