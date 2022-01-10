Trabzonspor stoper transferinde yabancı isimlere yöneldi! Hedef Samuel Gigot ve Carlos Salcedo

Trabzonspor transfer çalışmalarında sol ve sağ kanat transferlerinden sonra sol bek transferini de sonuçlandırmıştı. Bordo- Mavililer stoper bölgesine yerli bir takviye yapmayı planlıyordu. Bu bölge için öncelikle yerli oyuncularla görüşen, Kaan Ayhan ve Ömer Toprak için kulüpleriyle temasa geçen Trabzonspor bir türlü istediği mesafeyi kat edemeyince gözünü yabancı stoper adaylarına çevirdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
İsimleri gündeme gelen ilk oyuncular ise Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Samuel Gigot ve Tigres kulübünden ayrılması gündemde olan Carlos Salcedo oldu.
SALCEDO SICAK BAKIYOR
Fransız stoper Samuel Gigot ile yapılan görüşmelerde oyuncunun birçok taliplisi olduğu yönünde geri dönüş yaptığı, kulübü Spartak Moskova'nın ise sezon sonunda bedelsiz ayrılması yerine oyuncuyu şimdi gönderme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Meksika basınında yer alan haberlere göre de Trabzonspor, Salcedo transferinde hem oyuncu hem de kulübüyle yapılan görüşmelerde önemle mesafe kat etti.