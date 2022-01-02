Başkan Ali Koç’tan bir ilk daha! Yeni yılda hocasız Fener

Fenerbahçe Kulübü'nde bir ilk daha yaşandı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez yeni bir yıla teknik direktörsüz olarak girmek zorunda kaldı. Başkan Ali Koç döneminde böylece başarısızlık ve olumsuzluk anlamında bir ilke daha imza atılmış oldu. Aslında hoca meselesinde Fenerbahçe sezon başı kampında da bir ilki yaşamıştı. Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez geçtiğimiz yaz sezon başı kampına teknik direktörü olmadan girmiş ve takımı sözleşmeleri sona eren antrenörler Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız çalıştırmıştı.