Sarı-Lacivertli camiaya sayısız başarısızlık yaşatan Ali Koç’tan bir ilk daha! Kulüp tarihi boyunca ilk kez...

Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca ilk kez, bir yıla teknik direktörü olmadan girdi. 20 Aralık'ta Portekizli Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler'in 1 Ocak 2022 itibariyle teknik direktörü yok.
Pereira'nın gidişi sonrası takımı geçici olarak Zeki Göle'ye emanet eden Fenerbahçe yönetimi, teknik adam arayışlarında henüz bir sonuç çıkaramadı.
Başta Slaven Bilic, Joachim Löw ve Jorge Jesus olmak üzere birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar büyük belirsizliği çözmeyi başaramadı.