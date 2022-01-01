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    • Spor
    • 01.01.2022 13:37
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    • 01.01.2022 13:45
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    Sarı-Lacivertli camiaya sayısız başarısızlık yaşatan Ali Koç’tan bir ilk daha! Kulüp tarihi boyunca ilk kez...

    Fenerbahçe’de başkanlık koltuğunda oturduğu 3.5 yıl içinde Sarı-Lacivertli camiaya sayısız başarısızlık yaşatan Ali Koç durmak bilmiyor! Başkan Koç, Sarı-Lacivertli kulüp tarihine geçecek bir olaya daha imzasını attı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ali Koç’tan bir ilk daha!

    Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca ilk kez, bir yıla teknik direktörü olmadan girdi. 20 Aralık'ta Portekizli Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler'in 1 Ocak 2022 itibariyle teknik direktörü yok.



    Pereira'nın gidişi sonrası takımı geçici olarak Zeki Göle'ye emanet eden Fenerbahçe yönetimi, teknik adam arayışlarında henüz bir sonuç çıkaramadı.

    Başta Slaven Bilic, Joachim Löw ve Jorge Jesus olmak üzere birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar büyük belirsizliği çözmeyi başaramadı.


        10 Ocak'ta ikinci yarının ilk sınavını Adana Demirspor karşısında verecek olan Fenerbahçe'nin bu maça hangi teknik adamla çıkacağı soru işareti.

        Başkan Ali Koç'a karşı sabrı kalmayan Sarı-Lacivertli taraftarlar hocasız geçen her gün tepkisini bir kat daha artırıyor.

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