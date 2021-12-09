Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cincon gerilimi! Fenerbahçe başkanı Ali Koç Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan özür diledi

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan kadınlar futbol maçı sonrasında ortam bir anda gerildi. Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik’in ‘Cincon’ sözleri sonrası ortalık gerildi. Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan özür diledi.

    Cincon gerilimi!

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan kadınlar futbol maçı sonrasında ortam bir anda gerildi. Sarı-Lacivertliler'in 7-0 kazandığı maçtan sonra Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik şok edici ifadeler kullandı. Bilecik'in 'Cincon' ifadeleri iki kulübü karşı karşıya getirdi.



    Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi. Yaşanan gerilim sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradığı ve özür dilediği öğrenildi. Koç'un Bilecik'e de kızdığı belirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarının başkan Elmas'a yaşananlardan dolayı kızgın olduğu öğrenildi. Taraftarlar, başkanın bu konu hakkında açıklama yapmamasından dolayı rahatsız.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi
    Haberler Spor Cincon gerilimi! Fenerbahçe başkanı Ali Koç Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan özür diledi
        SON DAKİKA