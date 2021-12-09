Cincon gerilimi! Fenerbahçe başkanı Ali Koç Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan özür diledi





Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi. Yaşanan gerilim sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradığı ve özür dilediği öğrenildi. Koç'un Bilecik'e de kızdığı belirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarının başkan Elmas'a yaşananlardan dolayı kızgın olduğu öğrenildi. Taraftarlar, başkanın bu konu hakkında açıklama yapmamasından dolayı rahatsız.

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