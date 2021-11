Hamit Altıntop'tan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt

"FERDİ'NİN TERCİHİ NE OLURSA OLSUN BİZ TFF OLARAK HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimiyle ilgili bir gelişmenin olup olmadığı yönündeki soruya Altıntop, "Böyle konuları iki maç arası konuşmak çok hoş değil. Ama hocamızın belirttiği gibi, oyuncularla görüşüyoruz. Ferdi'yle bir görüşmesi oldu. Ben de sonradan katıldım. Kendisini tanıma fırsatı buldum. Ondan aylar önce Şenol (Güneş) hoca ve ekibi bir görüşme yapmıştı. Biz duruşumuzdan, fikirlerimizden ve değerlerimizden bahsettik. O da kendi görüşlerini paylaştı. Gelecekte ne olur, ne olmaz onu şu anda kestiremiyorum. Ama her futbolcu arkadaşımızın başarılı olmasını ve sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi birey olmalarını istiyoruz. Tercihi ne olursa olsun biz TFF olarak böyle kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN