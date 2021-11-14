Hamit Altıntop'tan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, "3 maç önce çok farklı bir tablo vardı. Bugünkü tablonun ise gurur ve keyfi var. Diğer taraftan da kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi.
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacağı maç için Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, yolculuk öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cebelitarık'a karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Altıntop, şöyle konuştu: "Karşı takım kim olursa olsun, oyunumuz, azmimiz, dizilişimiz ve modern futbolun gerektirdiği şeyleri sahaya yansıtmamız çok önemliydi. Takım olma yolunda güzel bir adım attık. Saha dışında çok iyi olursak, bu da sahaya en iyi şekilde yansır. Herkes fedakarlık yapıyor, kuralları uygulamaya çalışıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. 3 maç önce çok farklı bir tablo vardı. Bugünkü tablonun ise gurur ve keyfi var. Diğer taraftan da kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz."